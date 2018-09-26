贵金属收藏市场亟需重拾信心

晨报记者 刘志飞

9月22日，由六位业内人士组织的“中国民间金币精品展及座谈会”在上海举行。在这次会议中各方人士对当前金币市场的形势进行了深入分析探讨。与会人员一致认为：目前我国金币收藏市场整体仍处于弱势状态，市场多空博弈加剧，为“重拾信心、凝聚力量、挖掘精品共创未来”，会议向广大市场参与者发出如下倡议：一、重拾信心——倡导各地恢复和建立各种形式的收藏组织；二、凝聚力量——倡导拓展各种形式的金币展览、展销和交易平台；三、挖掘精品——倡导关注超跌品种，规避投资风险；四、共创未来——倡导金币品牌建设向文化艺术领域拓展。

中国金币总公司副总经理张向军在本次座谈会上重申了中国金币总公司将继续贯彻总量控制、结构调整、推陈出新和确保精品的发展战略，为与会人士和整个市场提振信心提供了动力。其他会议发言者普遍认为：面对我国金币市场的形势，恢复信心是当前最重要的工作。为此要认清中国金币市场螺旋式发展的大方向，真正重视建立正规民间收藏组织的重要性，努力团结、凝聚和发展收藏投资者队伍，积极宣传中国金币的文化艺术价值，大力开展各种群众集藏和展览展销活动，在低潮时看到机会，在困难中看到希望。与会者相信只要管理层和金币总公司与民间的积极力量配合，努力解决当前市场中存在的突出矛盾和问题，我国的金币市场一定会迎来更加美好的明天。