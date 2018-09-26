利星行汽车行业扎实推进绿色环保

近日，“2018利星行汽车行业依托环保科技创新、引领绿色安全生产高级研讨会”在亚洲最大的奔驰4S店——利星行上海东华之星举办，通过思维碰撞和把脉指导，共同谋划利星行汽车绿色产业未来。本月11日，利星行汽车在北京生态环境部科技发展中心已启动相关主题的研讨会。本次在沪举办的活动主要是针对东、南区的培训，在利星行汽车内部扎实推进绿色环保和安全生产工作，深化企业可持续发展战略，并使企业内部员工对“绿色、安全”的意识培养更上一层楼。

在本次研讨会上，利星行汽车管理层及经销商团队与环保部科技发展中心相关领导、环保领域和安全管理的专家学者等围绕汽车行业企业如何开展绿色环保、安全生产等专题进行了深度研讨与交流，并在内部开展以“奔绿色所向 驰安全以恒”为主题的绿色安全培训。

本次研讨会围绕“绿色、安全”展开，内容包括环保宏观政策探讨、职业健康、安全管理、安全应急处置等，研讨会邀请了国内知名研究机构和企业的多位专家做了精彩专题报告。与会嘉宾热烈探讨、畅所欲言，探讨新时代汽车流通产业发展存在的问题、未来发展方向和转型升级之路，并给予企业可持续经营的建设性意见。

利星行汽车首席执行官黄志强先生表示：“推动环境改善和安全管理是实现企业长治久安发展的必要措施，是衡量企业履行社会责任的重要标准，也是企业核心竞争力的重要组成部分。利星行汽车作为中国汽车流通协会的副会长单位，在不断推进业务发展的同时，也一直积极履行企业社会责任，实践其对中国社会的承诺。”

公益不止步，环保更先行，在新的发展时代，利星行汽车把“奔绿色所向，驰安全以恒”作为行业的绿色环保公益，纳入企业社会责任体系中，致力于长期的高标准的安全管理以实现企业最大的社会责任和可持续发展，推动产业发展进步。据悉，研讨会结束后，生态环境部也将继续指导利星行汽车在环保安全培训、环保质量体系建设等方面陆续开展深度工作。未来，利星行汽车将凭自身在商业的不懈追求和企业责任上的坚定担当，以更加优秀的服务满足中国客户需求，持续成为中国汽车流通行业卓越的合作伙伴。 （焦坚英）