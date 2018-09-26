售价7.99-11.99万元-北京汽车绅宝智行领潮上市

9月21日晚，A I机器人小绅与绅宝智行零距离碰撞，上演了一场A I邂逅汽车的文化盛宴，生动演绎了“A I时代SUV”——绅宝智行带来的“智慧驾享”的诱人魅力，勾勒出了未来汽车“智慧出行”的潮流所向。

当晚，为新智一族量身打造的北京汽车绅宝智行正式全国上市。新车共推出了6个版本的车型，并提供了5种外观颜色与3种内饰颜色供用户选择，官方指导价为7.99-11.99万元。绅宝智行自预售以来，受到了年轻一代的追捧。为回应用户的热情，北京汽车现场发布了价值万元的“智行蓝梦想购车计划”，助力新智一族购车省心、用车畅心、生活安心，尽情享受“智慧出行”的新风尚。

定位为“A I时代SUV”的绅宝智行，是北京汽车2.0时代的首款SUV车型，也是业内首款以A I技术为核心定位的车型。和同级车型相比，绅宝智行具有OFFSAPCE动感外观、A I技术、奔驰风格、SAAB操控四大差异化优势，将带给消费者与传统汽车截然不同的“智慧出行”新体验，引领“智慧出行”新潮流。

根据“产品+服务”双核驱动的发展战略，北京汽车全面推动服务智能化：将秉承“以客户为中心”的理念，在“驾享新生态”的全新品牌IP下，率先用A I赋能服务体系，创新性构建业内领先的覆盖汽车全生命周期、全出行生活场景的服务生态圈，满足年轻用户对服务智能化的新需求。 （刘淑清）