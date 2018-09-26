延续“骑”迹，升格“驾”期体验-强大产品阵容燃动“2018 BMW 摩托车文化节”

近日，2018 BMW 摩托车文化节（中国）在无锡盛情呈现。来自全国各地的4000多名BMW骑士与摩托车爱好者集结太湖之滨，再拓“骑迹”。今年，是BMW摩托车文化节拓迹中国的第五年，也是规模最大、产品序列最全的一年。此次，宝马集团旗下BMW M otorrad携家族全系近30款车型，倾情造势，再度诠释BMW M otorrad品牌精神“M ake Life a Ride”所代表的激情进取、特立独行的生活方式，让骑士们在愉悦氛围中，追寻自由，释放真我，纵享专属驾期。

文化节现场，BMW M otorrad不仅以强大产品力护驾骑士们进行环绕太湖的骑行之旅，打造出寓美于行、畅快于心的骑行体验，更携改款升级的新BMW S 1000 R亮相。新一代BMW S 1000 R共推出旅行套装及运动套装2种套装选择，售价为178,400元起。BMW M otorrad中国区总监史铭辉先生（M r. Ek rem Sak） 表 示 ：“ 在 中 国 ，BMW M otorrad以强大的产品阵容、领先的创新技术及广泛的经销商网络，为中国摩托车爱好者提供多样的出行选择，满足不同摩托车爱好者的个性需求。未来，BMW M otorrad将持续创新产品，升华体验，打造更精彩的摩托车文化活动，与所有骑士一起，释放驾驭激情，致敬骑士文化。”

今年的BMW摩托车文化节以“骑迹·驾期”为主题，旨在以一场盛大聚会，汇集无数骑迹，诠释骑行精彩。文化节现场，不仅有传统的场地新手培训和环湖巡游，更增设了改装评选区，让骑士们携自己的改装爱车一展个性风范。此外，M ission R挑战赛集结全国各地身手不凡的骑士们，现场互飙车技，燃起最猛战火。（邬思蓓）