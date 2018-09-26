豪华车成车市增长主力军-9月汽车销量将有所提升

近日，中国汽车工业协会公布了2018年8月中国汽车工业经济运行情况：2018年8月，汽车产量环比下降，销量呈较快增长，同比均呈小幅下降。1-8月，汽车产销继续保持小幅增长，增速比1-7月均呈一定回落。1-8月的狭义乘用车零售同比增速1.3%，较1-7月增速下降1.3个百分点；其中8月乘用车零售173.4万台，同比17年8月增长-7.4%，相对6月的-3.1%和 7月的 -5.9%的同比增速，8月的负增长压力尚未减弱。另据中国汽车流通协会发布的数据显示，8月汽车经销商库存预警指数为52.2%，环比下降1.7个百分点，同比上升5.1个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。但令人欣慰的是据协会预计，今年9月汽车销量较8月终将有提升。

乘用车销量不如人意，中国品牌市场份额下降

据中国汽车工业协会统计分析，乘用车产销量明显低于上年同期水平。8月，乘用车产销分别完成 170.5万辆和 179万辆，产量比上月下降1.2%，销量比上月增长12.6%；与上年同期相比，产销量分别下降4.7%和4.6%，已连续两个月出现产销同比下降的情况。1-8月，乘用车产销分别完成1531.9万辆和1519.3万辆，产销量比上年同期分别增长1.9%和2.6%。乘用车四类车型产销情况看，轿车产销量比上年同期分别增长 1.8%和 3.7%；SUV产销比上年同期分别增长7.2%和6.2%；MPV产销比上年同期分别下降16.7%和13.8%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降16.9%和19.3%。

其中，中国品牌乘用车市场份额下降。2018年8月，中国品牌乘用车共销售68.4万辆，同比下降11.1%，占乘用车销售总量的38.2%，比上年同期下降2.8个百分点；其中：中国品牌轿车销售16.8万辆，同比下降0.1%，占轿车销售总量的18.6%，比上年同期提升0.6个百分点；中国品牌SUV销售39.7万辆，同比下降14.0%，占SUV销售总量的53.8%，比上年同期下降5.8个百分点；中国品牌M PV销售8.8万辆，同比下降19.9%，占M PV销售总量的73.6%，比上年同期下降5.8个百分点。

1-8月，中国品牌乘用车共销售642.9万辆，同比增长0.6%，占乘用车销售总量的42.3%，比上年同期下降0.8个百分点；其中：中国品牌轿车销售152.2万辆，同比增长10.3%，占轿车销售总量的20.5%，比上年同期提升1.2个百分点；中国品牌SUV销售375.5万辆，同比增长5.6%，占SUV销售总量的59.0%，比上年同期下降0.3个百分点；中国品牌M PV销售85.0万辆，同比下降21.2%，占M PV销售总量的76.7%，比上年同期下降7.2个百分点。

豪华车成销量稳定增长的重要支柱

8月豪华品牌乘用车零售同比增长8.0%，自主品牌增长-12.0%，主流合资品牌增长-7.0%。8月零售环比7月增长11.1%，相对过去两年的的环比增长速度12.5%是相对较慢，8月末的开学季的销量提升也不明显。其中8月的豪华品牌环比7月增长11.0%，自主增长8.0%，主流合资品牌增长13.0%。

近几个月豪华车是稳定增长的重要支柱，下滑的主要是合资主流车型和自主车型。随着7月进口整车和零部件的关税减税效果体现，7-8月豪华品牌生产同比增长12.0%，持续超强于总体狭义乘用车的同比增长-4.0%的行业水平。8月国产豪华车的零售同比增速4.0%，主要是豪华轿车同比增长12.0%的表现优秀。

新能源汽车同比高速增长

8月，新能源汽车产销分别完成9.9万辆和10.1万辆，比上年同期分别增长39%和49.5%。其中纯电动汽车产销分别完成7.2万辆和7.3万辆，比上年同期分别增长24.2%和31.7%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.7万辆和2.8万辆，比上年同期分别增长102.3%和130.8%。

1-8月，新能源汽车产销分别完成60.7万辆和60.1万辆，比上年同期分别增长75.4%和88%。其中纯电动汽车产销分别完成45.5万辆和44.7万辆，比上年同期分别增长60.2%和71.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成15.3万辆和15.4万辆，比上年同期分别增长144.2%和159.7%。（易 水）