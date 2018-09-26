斯柯达发力A级SUV市场-柯珞克成为最适合年轻家庭的SUV

在传统销售淡季，斯柯达SUV家族表现亮眼。随着柯迪亚克、柯珞克、柯米克携手上阵，斯柯达SUV家族销量快速攀升，7、8月环比增速分别达到18%、39%。SUV家族已然成为斯柯达一张闪亮的名片，颇具看点。尤其是作为斯柯达SUV战略的重量级车型，柯珞克上市半年来凭借高效节能的动力、宽敞灵便的空间以及诸多带给用户惊喜的贴心设计，被不少车主评价为目前市面上最适合年轻家庭的德系SUV。

SUV≠油耗高

在很多人眼中，SUV基本上就是油耗高的代名词，不过至少柯珞克并非如此。省油几乎是车主们对柯珞克的一致印象。得益于高效的动力系统并在保证安全的前提下对轻量化技术的应用，柯珞克百公里综合油耗低至5.8L。按照目前的油价计算，柯珞克平均每公里的油费不到0.5元，用车成本非常实惠。

小排量≠动力弱

随着法规日趋严格以及人们环保意识的提高，小排量发动机越来越普及。同时，也有部分“老司机”担心小马拉大车，跑不快。柯珞克搭载了EA 211系列TSI230和TSI280两款涡轮增压发动机，虽然排量仅为1.2L和1.4L，动力输出却毫不含糊。以主销的TSI280车型为例，在1750-3000rpm的宽泛转速区间内就能输出250N?m的最大扭矩，具有德系车低转速大扭矩的典型特征，起步和中段加速都动力十足。根据汽车之家的实测数据，其0-100km/h加速仅需9.02秒，甚至比官方公布的9.3秒还快，可谓是“深藏功与名”。

除了大尺寸，还要看感受

在评价柯珞克时，“乘坐空间大”是被用户提到次数最多的特质。柯珞克拥有超越市场平均水平的车身尺寸，长宽高分别为4432mm、1841mm、1614mm，轴距2688mm，为前后排乘客提供了出色的头部和腿部空间。更值得点赞的是柯珞克座椅靠背的倾角、坐垫的宽度都严格依照人体工程学进行设计，符合人体自然的乘坐姿态，即便久坐也不易疲劳，保证了乘坐的舒适性。座椅面料则采用了三维立体感的菱形图案设计，在视觉上也营造出一种轻快感。此外，柯珞克还配备了一块面积达到1.17㎡的全景大天窗，相当于65英寸平板电视的大小，使得车内空间更显敞亮。

不同的配方，相似的体验

斯柯达的车素来以贴心的“智慧解决方案”为用户称道，比如旗舰车型速派掀背式开启的电动尾门就尤为实用。在柯珞克上，类似让用户在使用过程中充满惊喜的功能比比皆是。其后备厢设计了一个可移动照明灯，不仅可以照亮后备厢，还能取下来作为手电用；副驾驶手套箱留有空调出风口，夏天能给饮料降温，冬天可以让你喝上一杯暖心的咖啡。

SUV激战升级

斯柯达发力A级SUV市场

近年来，随着自主、合资品牌全新SUV的陆续推出，竞争格局日趋白热化。大浪淘沙的时代，也是更具实力、满足消费需求的品牌车型崛起的时代。2017年，上汽斯柯达启动了SUV战略，在15个月时间内推出了柯迪亚克、柯珞克以及柯米克三款车型，布局国内颇具增长潜力的A级SUV细分市场。这三款SUV以鲜明的家族特征，结合产品差异化策略，满足消费者日益多元化的需求。

柯迪亚克、柯珞克、柯米克的造型具有鲜明的SUV家族特征，凸显着斯柯达品牌清晰的辨识度。造型方面，水晶切割风格的设计、竖向直瀑式进气格栅、三维雕塑感腰线等家族造型特征，在这三款SUV上均得以展现。

出众的空间、经济的油耗是斯柯达车型一贯以来的亮点，在SUV家族车型上同样也得以延续。不少车主表示，良好的乘坐及后备厢空间是其选择斯柯达SUV的重要因素。在多个口碑点评中，三款SUV油耗方面的表现也得到了车主们的广泛好评。（焦坚英）