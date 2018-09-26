宝沃校园招聘计划复旦启动

9月18日，“宝沃汽车全国校园招聘”启动仪式在上海复旦大学隆重举行，宝沃汽车集团总裁杨嵩先生荣归母校发表精彩演讲，与毕业生畅谈理想与职业选择，同时解读宝沃汽车全新的商业模式。

作为一个国家综合国力和竞争力的集中体现，汽车行业未来发展前景十分广阔，也正因其是一个技术密集型产业，对人才也提出了更高要求。因此，宝沃汽车以走进复旦大学为校招伊始，鼓励更多高精尖的优秀人才加入汽车行业，共同推动中国汽车行业发展。而在智能化的新世代下，宝沃汽车更紧跟科技潮流，联动全球资源和顶尖工程师人才，在斯图加特、北京和硅谷成立研发中心，以强大的制造实力、与时俱进的创新精神和国际化宏大视野，成功进入伊朗、阿联酋、阿根廷、马来西亚等11个国家，并将在年底完成美洲、澳洲、非洲、东南亚、中亚和中东内近20个国家的市场布局。宝沃汽车欢迎具有工程师精神、崇尚创新科技、具有国际化视野的优秀人才进入宝沃汽车，完成企业与个人的共同成长。

活动现场，宝沃汽车人力资源代表为毕业生提供了专业的就业指导培训，介绍了宝沃汽车的校招政策及员工福利待遇，为毕业生分享了宝沃汽车良好的发展环境。

复旦大学是今年宝沃汽车校园招聘活动的第一站，之后，宝沃汽车将走进更多中国高校，并将联合哈尔滨工业大学和中央美术学院开展“宝沃科技日”及“宝沃艺术沙龙”活动，以丰富的行业知识向学子们展示宝沃汽车的品牌精神和企业文化。（黄静洁）