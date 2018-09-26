领途品牌正式发布-同步亮相五款小型精品电动汽车

2018年 9月19日，很多人都“没听过”的领途汽车在杭州洲际酒店举行了一场主题为“领略新途”的品牌发布会，正式发布领途品牌。这场发布会不仅在现场媒体更是在汽车圈引起了不小的震动。当然,不只是因为领途的品牌标识既像领克，又像林肯，更因为向来“傲娇”的长城为其站台，还有活动现场邀请了好几位河北当地的政府领导……一切的一切似乎说明了“领途”不简单……

发布会上，领途汽车旗下五款全新的小型电动汽车集中亮相，包含两款A 0级和三款A 00级产品。这五款产品中，四款能够支持电池整包快换，一款搭载便携式电池包，换电非常的便捷。这五款产品将分别在2019年底前推向市场,其中K-ONE这款产品将在今年11月正式上市。

领途因电动而生，始于2008年。伴随着国家新能源汽车产业发展的脚步，领途汽车已经走过了十年。十年前，领途创始于河北清河，那里是古代弓箭发明家张氏始祖挥公的故乡。秉承创新和精益制造的挥公精神，领途在发展十周年之际，把总部的功能和汽车研究总院放到了无锡，汽车研究分院放到了重庆，美国硅谷新能源汽车核心技术研究院正在筹建中，领途国际化战略实施迈出了第一步。十年后的今天，领途汽车对新能源汽车产业面临的问题和形势，更加坚定了专注小型电动汽车发展战略的自信和定力。（黄静洁）