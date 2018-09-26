寻路千寻，高人一筹-2019款帕杰罗正式亮相上海滩

近日，"寻路千寻·高人一筹--2019款帕杰罗区域媒体发布会"在上海之根雪浪湖·越野体验中心盛大举行。2019款帕杰罗区域媒体发布会意在将2019款帕杰罗的品牌和产品魅力深度延伸到全国9大重点地区，让更多媒体体验到产品升级后成就了高价值典范，并在销售终端全面发力，传递给消费者拥有帕杰罗可带来的“高人一筹”生活方式。

2019款帕杰罗不仅进行了一系列优化升级，更得益于关税下调，给予了消费者更加实惠和地道的优秀产品。降价后的全系车型指导价（34.98万元-39.98万元）相比2018款车型最大下调幅度达到3万元，令全系车型售价均低于40万元，让更多的消费者可以以更实惠的价格享受到这款全球消费者一致认可的经典高端SUV，彰显了三菱汽车品牌对于中国消费者的关心与重视。

区域媒体代表还在越野体验中心“真刀真枪”感受2019款帕杰罗的精髓，包含“城市智能驾控”和“转动微DAKAR”的超选驾控体验之旅可让驾驶者完全领悟2019款帕杰罗“七高”智能焕新内在的深厚功力。2019款帕杰罗，它对高贵血统的传承、对艺术细节的追求、对舒适空间的塑造，对强大性能的执着，这些都为我们的探索之路提供了有力的保障。 (纳 格）