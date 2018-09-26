七郎

一声魔笛响，长达10年的梅罗“双骄”时代终于画上了休止符——现在你很难说这会是一个句号，毕竟梅罗依然是这个世界上最好的球员，他们随时有能力把金球奖重新拉回二人转的轨道。但这一声魔笛，却是对世界足坛价值认可的一次拨乱反正。

如果没有莫德里奇的横空出世，你可能永远不会发现，一直势同水火的梅罗球迷阵营也会有同仇敌忾的一天，虽然梅西和C罗有意无意的缺席颁奖已经预示了最终的结果，但这并不妨碍梅罗身后的助威团们在尘埃落定之后的鼓噪。似乎在一夜时间，FIFA对梅罗长达10年的宠爱戛然而止，让习惯了“宫斗戏”的粉丝们顿感失落，以至于忙不迭地抛出了对实至名归的质疑。

有人或许已经注意到，因为适逢2018世界杯，FIFA也顺势将所有重要奖项评选的起止日，规定为 2017年 7月 3号至 2018年7月15号，截止日恰好是世界杯决赛。换而言之，球员在俄罗斯世界杯上的表现将成为今年FIFA先生评选的头号风向标，这一规则放在任何世界杯年度的最佳评选，都应该不存在任何争议——如果一个球员无法在世界杯这个舞台上有令人信服的表现，又有什么资格戴上年度最佳的桂冠呢？

所以，从上世纪90年代开始，每逢世界杯年的FIFA先生评选，世界杯冠亚军球队的核心球员必定会跻身三甲之列，就像1994年的罗马里奥和巴乔，1998年的齐达内和罗纳尔多，2002年的罗纳尔多和卡恩，2006年的卡纳瓦罗和齐达内。而最大的争议却恰恰来自于在FIFA足球先生和金球奖并轨之后：在 2010、2014两届世界杯年的评选中，梅西和C罗分别凭借俱乐部表现当选，而两人在当年世界杯上的表现简直可以用惨不忍睹来形容。当世界足坛在长达十年时间里已经被梅罗之争的幻梦催眠，很多人或许忘了，2010年的斯内德和伊涅斯塔，2014年的诺伊尔和厄齐尔，又何尝不是争议中最该感到遗憾的人。

还需要说明的是，莫德里奇也是历史上在同一年度里包揽欧足联先生、世界杯金球奖和FIFA金球奖的第一人。在这个个人英雄主义被无限推崇，只有进球才能刷脸的年代，魔笛的当选既是弥补了当年斯内德、哈维和伊涅斯塔们的遗憾，也是对大脑型球员的价值迟来的肯定。