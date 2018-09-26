徐明

我获得这个奖项只是可以证明，我们每个人都可以成为最好的。通过努力工作，坚持信念并能为之付出，所有的梦想都能成为现实。

——莫德里奇

莫德里奇荣膺世界足球先生，终于打破了过去十年，梅西和C罗二人对这一奖项的垄断。

然而，在梅西和 C罗“退出世界最佳”之际，巴西女足球星玛塔却依然坚守在这个“岗位”上——就在同一天，国际足联揭晓了世界足球小姐这一奖项，玛塔第六次荣膺这一奖项。翻看过去10来年，梅西和C罗获得世界最佳足球先生的画面，他们的身边，出现最多的就是玛塔姑娘。

玛塔第一次获得世界足球小姐时，还是在2006年，和她同年获得世界足球先生的是卡纳瓦罗。那一年，玛塔加盟了瑞典著名的女足俱乐部于奥默队 （中国女足前锋马晓旭曾加盟该队），成为当年度的联赛射手王，这帮助她成功当选世界足球小姐。此后，玛塔开启了“世界足球小姐”里程碑式的五连庄，从2007年、2008年、2009年到 2010年，玛塔连续五年当选世界足球小姐。

那几年，每次FIFA颁奖，玛塔都雷打不动地出现在梅西或C罗身边。因为玛塔在女足领域的杰出贡献，在巴西，玛塔被称为“贝利的表妹”。

2018年，玛塔已经 32岁，此时距离她首次获得世界足球小姐已经过去了12年，但是，她依然在女足赛场上披荆斩棘。本赛季，玛塔效力于美国奥兰多俱乐部，出场24次打入13球，凭借联赛的出色表现，玛塔击败了里昂女足的马洛桑、赫格贝里等人，再次夺得世界足球小姐殊荣。

虽然与世界足球先生相比，世界足球小姐的关注度小了很多，但是，玛塔在时隔多年之后再度荣膺这一奖项，是国际足联对这位老将最好的奖励。