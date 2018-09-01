孙俪《影》与邓超夫妻档再合作-“我们比别的演员互动起来更容易”

晨报记者 陆乙尔

在今年威尼斯国际电影节展映时，张艺谋的新片《影》收获许多好评，被赞“独具东方韵味，以一种禅意武侠的方式，投射出导演对人性、权谋，甚至生死的哲学思考。”日前，主演孙俪、郑恺现身上海视觉艺术学院，为即将在9月30日上映的《影》站台宣传，畅谈影片台前幕后趣事。在接受晨报记者专访时，孙俪表示，她饰演的小艾是一个有时不得不装糊涂的明白人，与邓超的夫妻档再合作则是默契十足。

【角色】

为“小艾”学习古琴全程实拍

《影》是一个关于替身的故事，邓超一人分饰两角，出演老谋深算的沛国都督子虞和子虞的影子替身境州，孙俪扮演的则是子虞之妻小艾，身处男权斗争的混战圈子，展现了女性在复杂权力斗争中的情感历程，第一个镜头到最后一个镜头都在强调情感选择，比男人还要复杂。“我一开始就知道真相，所以是个明白人，有时候却要装糊涂，很有意思。”

小艾弹得一手好古琴，孙俪为了演绎好角色，提前找老师学习。“那时候还在补拍另一部戏，每天拍完戏回到房间跟老师学，学会了之后全实拍。”这期间还一度面临曲风突变的挑战，“当时张导看了就说感觉不对，要有狂放的感觉，我们又换一种方式学。”最终孙俪从小白水平练成了“魔鬼”手速，“还好我记台词功夫还不错，练习的时候都给自己提示，用上、中、下、停来记忆，效果不错。”

除了古琴，还有一段邓超、孙俪举伞舞于阴阳八卦之间，以及后面利用“沛伞”的打斗，这段武打戏分量很重，尤其一个空中翻转的高难度动作，同时要表现出灵动飘逸的感觉。这时候孙俪的舞蹈功底帮了大忙，“还好我是学舞出身，记动作的能力比较强，这对我的武打戏帮助很大。”

从目前《影》在国际电影节展映时的口碑来看，影片独特的水墨风格令人惊艳，动作设计快准狠，武器装备也极富想象力。张艺谋团队的认真与用心，孙俪感触很深，“一个演员幸运的是能遇到专业、专注的剧组，我记得拍最后一场戏时，我们排了四五天，虽然没有穿戏服，但所有的都按照实拍来。导演一开始想试长镜头，但排练了四五天后觉得长镜头不能更好地体现人物内心和细节，最后还是放弃了。这在如今的拍摄环境是很不容易的。”

【搭档】

“邓超应该感谢这部戏为他塑形”

前段时间，邓超为演绎好子虞和境州这两个身形不同的角色前后减重约40余斤的新闻引起了热议，让许多影迷直呼“太敬业”。对邓超的辛苦付出，孙俪也小小幽默了一把，说自己“并不心疼”，“邓超应该感谢这部戏，帮他重新塑形。我之前说他太胖，他开玩笑说自己是实力派演员，靠演技不靠脸，我就一直说，‘观众看到脸转头就走的话，也没人要看你演技了’。”

邓超短时间内速壮暴瘦，对身体和情绪都产生了一定影响，孙俪透露了自己安抚为先的应对策略，同时特别提醒大家，“我们都是严格遵循医生指导减肥的，大家不要轻易学。”

戏中，小艾虽是子虞之妻，却似乎对境州有着不一样的情感，陷于情与义之间。戏外，邓超和孙俪已经在影视剧上合作过数次，夫妻档早已习惯了在生活和工作模式的自如转换，“我们挺习惯这样的，工作完回去之后其实很少会再讨论戏。”对于两人合作，张艺谋也曾夸赞他们俩默契十足，“导演觉得很多需要默契的戏，我们俩会比一般平时没有更多交集的演员互动起来更容易更方便。”

【生活】

“我不想辜负每一天”

《影》在去年的拍摄期长达近5个月，尽管不需要全程呆在剧组，孙俪仍然要离开孩子不短的时间。对此，她透露自己“很能断开”，“我觉得做什么就专注一件事情，如果老是瞻前顾后，工作也工作不好，在家想着工作也陪不好孩子。”

在孙俪的微博上，可以看到她经常晒一些自己生活中的兴趣爱好，比如瑜伽、写字、画画、烘焙、缝纫、开二手店等等，“我不想辜负每一天，想让自己每一天都很充实，总该要学点东西。”而最让孙俪放不下的，也许是呼吁大众对流浪动物的关心。她身体力行收养流浪狗，自己所写的流浪动物书也即将出版，“第二本会比第一本更温情。第一本有些悲伤，因为那时候大家还不知道流浪动物这个群体，现在大家越来越了解了，越来越多流浪动物被领养走进了家庭。”孙俪为了写这本书走访了十几个家庭，她希望通过新书让更多人了解怎样跟被领养的动物相处，也希望原本不喜欢的人能够放下芥蒂和偏见。

在她看来，与动物的互动和陪伴对孩子的成长很有帮助，“知识类的学习，他们总有一天都能学会，我更愿意让小孩认知到意识上的东西，这个更重要，能够让他们养成良好的思维模式或者更强的感受能力。孩子跟动物相处会付出爱和得到爱，这是一种跟生命的交流，也会让他们知道世界上不仅人很重要，所有的生命都应该被重视，都很重要。”