法语音乐剧版音乐会《悲惨世界》文化广场热演-演员摘下耳麦拼唱功

晨报记者 殷 茵

在音乐剧的世界里，《悲惨世界》的地位从未被撼动，它承载着无数音乐剧爱好者的初心和终极梦想。2018年，在这部经典巨作问世38年之际，法语版 《悲惨世界》以音乐会形式首次来到中国，目前正在上汽·上海文化广场热演。这是法语音乐剧版音乐会 《悲惨世界》首次在海外巡演，而上海是第一站。

“如今回首过往，《悲惨世界》对中国的音乐剧来说具有里程碑的意义，因为西方的大型音乐剧就是自2002年《悲惨世界》开始纷至沓来的。”上海文化广场剧院管理有限公司副总经理费元洪说。

“商科生”制作了音乐会

《悲惨世界》，在英语国家被俗

称为“Les M is”或“Les M iz”，是一部以法国诗人、小说家维克多·雨果的小说《悲惨世界》为蓝本的音乐剧。1980年，阿兰·鲍伯利和克劳德-米歇尔·勋伯格合作的《悲惨世界》法语概念专辑发行，同年9月，电影导演罗伯特·何森执导的舞台剧版本在巴黎体育宫上演，演出一炮而红，共上演了100场，有超过50万人观看。1985年10月8日，英语版《悲惨世界》由皇家莎士比亚剧团呈现，在伦敦巴比肯艺术中心首演。此后，《悲惨世界》在伦敦西区、美国百老汇接连上演，创下纪录无数。

而此次上演的是法国制作人菲利普·巴鲁在2017年制作的版本，26位音乐剧演员、2名儿童演员、现场交响乐队的舞台配置，以及专为该剧定制的舞美服装，完整呈现极富时代气息的法兰西风情。菲利普·巴鲁接受采访时说：“1991年，我在巴黎看了一场法语版音乐剧《悲惨世界》，那时候我20出头，在大学里学习商科。我当时就告诉自己，将来有一天，我要用自己的方式做一场《悲惨世界》的音乐会，这个梦想在当时听起来有点疯狂，如今终于实现了。”

舞美极简对演唱要求更高

制作一部《悲惨世界》不仅仅是菲利普·巴鲁的梦想，大部分法国人都对它有着难以磨灭的情结，光海选就吸引了五千多人报名，最终三十人被选中。扮演男主角冉·阿让的泽维尔·莫贡得维，当时应征的角色是大革命中的学生领袖安灼拉，但他一开口，就让艺术总监玛格达·哈德纳吉觉得这就是冉·阿让。“《悲惨世界》是19世纪人性的缩影，它传递了一个信息：爱是高于一切的，我们在选人时，最看重演员的精神层面是否靠近这个角色，再看嗓音。走进面试厅的那一刻，我们就能判断他是不是为这个角色而生的。”玛格达·哈德纳吉说。

在音乐会版《悲惨世界》里出演反派角色德纳第夫人的克里斯蒂娜·库比表示：“《悲惨世界》伴随着我长大，里面所有的歌曲都耳熟能详。我想，它最大的魅力在于，我们每个人都能在故事里的角色身上，找到自己的影子。”

相较于音乐剧版，音乐会版的《悲惨世界》没有恢弘的布景，但演员们穿着剧中的服饰站在舞台上，更加专注于演唱那些经典的曲目。而没有舞美转移注意力，演出对演员的唱功也提出了更高要求，“普通音乐剧演员都戴耳麦，而这次演出的音乐会版本使用固定麦克风。演员唱歌时，麦克风离嘴约30厘米，距离更远，需要气更足也更费力。”巴鲁透露，团队中有不少歌剧演员，“嗓音、唱腔唱法与普通流行乐不同，标准更高。”