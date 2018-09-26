上海音乐学院国际室内乐中心成立-积极推动鼓励室内乐创作

记者殷茵

晨报讯 9月22日，上海音乐学院、维也纳音乐与表演艺术大学和欧洲室内乐联盟学院，联合成立了“上海音乐学院国际室内乐中心”。上海音乐学院党委书记、院长林在勇，维也纳音乐与表演艺术大学校长乌莱克·瑟希，以及欧洲室内乐联盟学院艺术总监约翰内斯·麦瑟尔教授，三方共同签署合作备忘录，并为“上海音乐学院国际室内乐中心”中心揭牌。与此同时，约翰内斯·麦瑟尔教授宣布上海音乐学院正式加入欧洲室内乐联盟学院。

“如今在西方，古典音乐的发展搁浅近一百年；而我们的西方古典音乐教育（主要指器乐）经历了一百多年的效仿过程，尚未真正成熟。我们希望室内乐中心能为国内外的音乐工作者建立一个‘更直接、更密切’的通道，从中国的哲学文化中吸取养分，实现互动新生。”上海音乐学院国际室内乐中心艺术总监、上音管弦系教授蓝汉成说。

未来，上音作为中国古典音乐和高等音乐教育的发源地和当代中心，将努力打造国内首屈一指的具有中国文化与艺术特色的室内乐艺术中心，集教学、排演、创作与科研为一体，带动该领域教学及科创综合能力，并引领中国室内乐艺术的综合发展。中心是一个跨学科（系）的枢纽；纵向贯通大中小、横向连接各学科，还将探索突破性的课程设置，融入中西文化的方方面面，力推跨领域的课程，培养全面的艺术工作人才。中心还将积极推动鼓励室内乐创作，特别是代表中国当代的优秀作品，并探索室内乐学科理论科研的支撑和发展，如编订、研发、出版室内乐教程教材、翻译文献等。