新华时评：不是“美国吃亏”，而是互利共赢

新华社北京9月25日电 题：不是“美国吃亏”，而是互利共赢

新华社记者刘开雄

9月24日，国务院新闻办公室发表了《关于中美经贸摩擦的事实和中方立场》白皮书，用客观全面的数据和事实证明，中美经贸关系中不存在“谁吃亏”的问题，“美国吃亏论”是站不住脚的。

在经济全球化深入发展、国际化生产普遍存在的今天，双边经贸关系内涵早已超出货物贸易，还包含了服务贸易、双边投资等其他内容。中美两国国情不同，发展水平和发展阶段不同，其在对外经贸交往中所展现出来的特点也各不相同。两国经贸关系发展给两国带来的是互惠互利、合作共赢的结果，这是人类社会发展的阶段性特征，也是国际贸易规律和市场经济环境共同作用的结果。

要看到，借助中美经贸关系的快速发展，美国获得了跨境投资、进入中国市场等大量商业机会，对美国经济增长、消费者福利、经济结构升级都发挥了重要作用。

在货物贸易方面，物美价廉的中国消费品减少了美国民众的消费支出，有助于降低美国通胀率，为美宏观经济政策创造了回旋的空间；中国是一个巨大且增长快速的市场，对华出口的快速增长，为美国企业带来了大量商业机会，为美国创造了大量的就业机会；中国承接了美国企业的生产环节，使得美国能够将更多资金等要素资源投入创新和管理环节，集中力量发展高端制造业和现代服务业，带动产业向更高附加值、高技术含量领域升级。

从服务贸易数据看，美国在服务贸易方面占有显著优势，收益更加显现。美国是中国服务贸易最大逆差来源地，且逆差快速扩大。据美国方面统计，2007年至2017年，美国对华服务出口额由131．4亿美元扩大到576．3亿美元，增长了3．4倍，远高于同期美国对世界其他国家和地区的服务出口额1．8倍的增长，美国对华服务贸易年度顺差扩大30倍至402亿美元。

在双边投资领域，美国得到好处也颇多。一方面，中国对美投资主要集中在制造业，这为美国创造了大量的就业岗位，据美中贸易全国委员会估算，2015年中国对美投资遍布美国46个州，为美国国内创造就业岗位超过14万个；另一方面，美国在华投资企业收益颇丰。据美国商务部经济分析局数据，2015年美资企业在华销售额高达4814亿美元，远高于中资企业在美256亿美元的销售额，美国企业跨国经营优势更为突出。

2018年6月德意志银行发布的研究报告认为，美国实际上在中美双边贸易交往过程中获得了比中国更多的商业净利益。根据其计算，扣除各自出口中其他国家企业子公司的贡献等，2017年美国享有203亿美元的净利益。

“美国吃亏论”与事实大相径庭。中美经贸交往规模庞大、内涵丰富、覆盖面广、涉及主体多元，产生一些矛盾分歧在所难免。两国应以全局综合的视角看待，从维护两国战略利益和国际秩序大局出发，以求同存异的态度妥善处理分歧，务实化解矛盾。这才是解决贸易摩擦的正道。