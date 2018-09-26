这是9月25日拍摄的《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书中文版和英文版。新华社记者陈晔华摄

新华社北京9月25日电 题：中国始终与世界同行——六部门相关负责人解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书

新华社记者安蓓、于佳欣、张泉

国务院新闻办公室近日发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，旨在澄清中美经贸关系事实，阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场，推动问题合理解决。

国务院新闻办25日召开的新闻发布会上，来自商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家知识产权局以及国务院新闻办的相关负责人，对中美经贸摩擦相关热点问题作出回应。

中美经贸往来美国吃亏了吗？

美国国内一些人声称，中国进行不公平竞争，导致美对华货物贸易出现巨额逆差，让美国吃了亏。商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应回应说，这一说法与事实不符、站不住脚，完全是一种误导。

贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏多少。美国是否吃亏，企业和消费者最有发言权。

傅自应认为，从生产看，中美两国处在全球产业链、价值链的不同位置。中国企业更多是赚取加工费，而美国企业从设计、零部件供应、营销等环节获益巨大。

从消费看，质优价优的中国商品走进美国千家万户，丰富了美国消费市场，增加了美国消费者福祉。

白皮书数据显示，2015年美资企业在华销售额高达4814亿美元，远高于中资企业在美256亿美元的销售额。

“总体看，美方在双边贸易中获利更大。美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。”傅自应说，贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国。

贸易竞争力根本上是产业竞争力。美国在汽车、飞机、农产品、服务业等优势产业对华保持大顺差。据介绍，2017年中国自美进口汽车131亿美元，对美出口汽车14亿美元，美对华农产品贸易顺差达164亿美元，美对华服务贸易顺差超过540亿美元。

此外，中美贸易不平衡还与美对华出口管制有关。美有关机构分析，如果放宽民用高技术产品对华出口限制，美对华贸易逆差可减少35%左右。

“中方愿努力推动双边贸易向更加平衡的方向发展，希望美方也能展现积极姿态。”傅自应说。

中美何时重启高级别经贸磋商？

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中方通过磋商、谈判解决经贸分歧的大门是敞开的，但只有平等相待、信守承诺才能让中美经贸磋商找到出路。

王受文说，何时能重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方意愿。但要想让谈判磋商有效果，首先必须要平等对待、相互尊重。

他强调，谈判磋商一定要有诚意，遵守诺言。中美高级别经贸磋商已进行了四轮，取得了不少共识，双方甚至发布了联合声明，但美方出尔反尔，抛弃共识，采取贸易限制措施，使得谈判没法进行下去。

王受文说，贸易战不符合双方利益，停止贸易战才是出路。对于具有庞大体量的中美贸易来说，双方出现分歧是很正常的，只要本着平等、有诚意、守诺言的精神，相信是能够通过磋商找到出路的。

中国经济能否扛得住经贸摩擦冲击？

“尽管影响不可避免，但风险总体可控，中国经济完全有能力通过扩大内需、促进高质量发展来对冲影响。”国家发改委副主任连维良说。

中国经济整体有韧性——

2017年中国经济总量达12.7万亿美元，对外出口2.26万亿美元，2000亿美元在出口总量中占8.8%。如果考虑加工贸易，对增加值的影响还会小一些。

“中国经济一个重要特点是产业门类齐全、构成多元，不同部分可以相互补充和替代。中国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，承受冲击的韧性更足、能力更强。”连维良说。

中国经济内需有潜力——

我国有近14亿人口，年人均国民收入近9000美元，消费升级趋势明显，国内市场潜力十分巨大。区域发展还有很多短板，投资潜力巨大。

数据显示，第一轮500亿美元加征关税措施已于7月6日和8月23日生效。但8月份我国工业增加值增速同比和环比分别加快0.1个百分点，社会消费品零售总额增速环比加快0.2个百分点。1至8月制造业投资同比加快3个百分点，比1至7月份累计加快了0.2个百分点；1至8月全社会用电量增长9%，是2011年以来同期最高水平。

市场主体竞争力不断提升——

尽管进出口企业遇到很多困难，但正是在应对外需下降的挑战中，不断增强适应市场、开拓市场的能力和科技创新的能力。

连维良说，应对中美经贸摩擦带来的经济下行压力，中国将着力促进消费优化升级、释放潜力，着力补齐基础设施短板、民生和公共服务短板、农业和生态环保短板，特别是发挥好民间投资重要作用，促进民间投资信心改善。

中国将进一步减轻企业税费负担，实施更大规模的减税、更加明显的降费，以更大力度推进“放管服”改革，更加明显地促进优化营商环境，以更大力度扩大对外开放，这些政策措施对内外资企业一视同仁。

“中国还将更好坚持社会主义基本经济制度，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，稳定社会预期，增强发展信心。”连维良强调。

中国将以更大力度支持企业开拓国际市场，同时着力引导企业提升适应市场变化的能力，实现高质量发展。

傅自应说，中国政府正研究采取一系列符合WTO规则的政策措施稳定外贸发展，帮助企业渡过难关，包括对一些出口商品按照国际惯例实行增值税全额退还，按照国际通行规则使出口企业使用更多出口信用保险工具等。

如何看美指责我强制技术转让？

在中美经贸摩擦中，美方多次指责中国政府强制技术转让。王受文说，在中国所有法律法规、政策文件中，都没有强迫外国企业把技术转让给中国企业；外国企业到中国来投资，在绝大多数领域都可以建立独资企业，不存在技术转让的问题；如果建立合资企业，外资企业和中方合作伙伴是平等的市场主体，合资谈判是企业自由选择、平等磋商的契约谈判，政府在其中没有发挥作用。

对于美方指责中国知识产权保护不力的言论，国家知识产权局副局长贺化说，这种指责罔顾长期以来中国知识产权保护制度建设取得进步、中国创新能力快速提升以及中国已经成为知识产权大国这样的客观事实，“毫无依据，站不住脚”。

贺化说，过去五年，国外来华申请发明专利和商标数量分别达到了65万件和84万件，年均分别增长3.1%和10.3%。在全国知识产权保护社会满意度调查中，去年的总体满意度是76.69分，在华外商独资企业是76.94分，合资企业是80.16分。去年中国企业对外付出的知识产权使用费达到286亿美元，其中对美国知识产权使用费的逆差最大，达50.7亿美元。

针对中国补贴政策是否符合WTO相关规定的质疑，财政部副部长邹加怡说，作为WTO成员国，中国补贴政策严格遵守WTO规则，并没有造成市场扭曲和不公平竞争。

她说，自从中国加入世贸组织以来，一直积极推进国内政策的合规性改革，切实履行世贸组织补贴与反补贴措施协议，将来还要进一步改革和完善。

贸易摩擦升级会加速外资企业外迁吗？

工信部副部长罗文指出，美国对我国商品加征关税，割裂了各国产业之间的联系，使全球产业链面临碎片化的风险；破坏了国际经贸规则，使全球产业链陷入失序化状态；降低了国际经济运行效率，使全球产业链加剧了低效化风险。

“美国挑起和升级贸易摩擦，的确对部分企业带来困扰和冲击，有一些外资企业出于分散风险、降低成本等考虑选择外迁，对这一问题应理性看待。”罗文强调，一方面不回避问题，积极采取措施，帮助企业排忧解难，继续深化“放管服”改革，切实为企业减税、降负，着力持续优化营商环境；另一方面，也不夸大问题，我们要对中国市场的潜力和产业配套优势充满信心。

“我们要继续按照自己的步伐和节奏进一步扩大开放，坚持市场化改革方向，落实中国政府宣布的各项对外开放措施。我们相信，会有更多企业来中国投资兴业，已落户的外资企业，绝大多数会继续留在中国深耕发展。”罗文说。

白皮书阐明了中国八大立场：中国坚定维护国家尊严和核心利益，坚定推进中美经贸关系健康发展，坚定维护并推动改革完善多边贸易体制，坚定保护产权和知识产权，坚定保护外商在华合法权益，坚定深化改革扩大开放，坚定促进与其他发达国家和广大发展中国家的互利共赢合作，坚定推动构建人类命运共同体。

国务院新闻办公室副主任、新闻发言人郭卫民说，面对复杂多变的国际形势，中国将始终与世界同行，顺大势、担正义、行正道，坚定不移维护多边贸易体制，坚定不移推动全球治理体系变革，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，坚定不移推动构建人类命运共同体。（参与采写：刘红霞、初杭）