【光明述评】

茫茫天海间，数十台漆成红色的岸桥、轨道吊依次排开，在东海的波涛间巍然矗立。这里是全球最大集装箱全自动化码头、被称为全球港口建设“珠穆朗玛”的上海洋山深水港四期工程。

这块方寸之地，是上海以及她所背靠的长三角进出口的中枢节点。长三角产业发展急需的物资从这里集散，中国日益发达工业体系的制成品从这里走向全球。

集聚和辐射，在4000万标准集装箱的年吞吐量中，在世界第一大港上海港，在长三角，成为一种既宏大又平实的叙事。

港口、铁路、公路，在这里无缝衔接；“一带一路”、长江经济带，在这里汇合联结。

千百年来，长江与大海交汇孕育的江海文明，在中华民族进步的历史上留下光辉的一页。

以占全国3.8%地域面积创造全国近1/4经济总量，走过几十年一体化发展之路，长三角跻身全球经济体量最大、经济活跃度最高的城市群之列。

浩渺行无极，扬帆但信风。聚力建设现代化经济体系、共同打好污染防治攻坚战、推进一体化市场体系建设、共建共享民生工程……如今的长三角三省一市顺势而为、乘势而进，统筹谋划新时代长三角高质量一体化发展新蓝图，朝着具有全球影响力的世界级城市群阔步迈进。

与全球竞合：勇当中国经济踏浪全球化的“超级巨轮”

如果说全球经济竞争是波涛汹涌的大海，那具有全球影响的城市群就是一个国家的经济巨轮。作为我国最具活力、开放度最高、创新能力最强的区域，长三角城市群无疑是中国经济参与全球竞争合作的“超级巨轮”。

40年来，长三角城市群高擎改革开放火炬，在全球城市竞争中奋戟争先。如今的长三角城市群，成为全球公认的六大城市群之一：

——按经济总量算，长三角地区三省一市2017年合计的经济总量达19.53万亿元，占全国的23.6％，其中以26个城市为边界的长三角城市群2017年的经济总量为16.52万亿元，居世界六大城市群的第五位。

——按人均水平算，2017年人均GDP，长三角地区为8.74万元，比全国高2.77万元，按2017年年底汇率，人均水平为1.36万美元，已达到发达国家初等水平。而上海为12.46万元，江苏为10.72万元，浙江为9.21万元，按美元计算的人均水平已接近发达国家的中等水平。

艰苦奋斗再创业，改革开放再出发。新时代对长三角提出了新任务、新要求，那就是实现更高质量的一体化发展，更好引领长江经济带发展，更好服务国家发展大局。

理解长三角城市群今天所处的历史方位，需要我们透过时间的维度去追寻，也需要我们站在空间的尺度去审视。

两种看似相反的力量，“向心力”和“辐射力”，编织着长三角的历史与未来。

透过时空的迷雾，我们能更好地触摸长三角独特的“向心力”。

自古以来，长三角地区便是我国人口最稠密、经济最发达、文化最繁荣、人民生活最富庶的经济区域。及至近代，上海开埠、西风东渐，申城逐渐成为长三角的经济中心。今天，作为大江大海的连接处，长三角地区凭借其得天独厚的经济地理区位和自然资源条件优势，构成了我国“外通大洋，内联腹地”两个辐射扇面的战略枢纽点。

长三角天然有强烈的横向联系需求。早在1982年，中央组建上海经济区，把长江三角洲地区作为一个经济整体加以规划，凤凰、永久自行车探索跨省联合生产，苏浙灯芯绒和锦缎谋划一条龙生产。横向发展、协作共生模式，雏形显现。

20世纪80年代，身着蓝卡其布中山装、拎着人造革包的“星期日工程师”，穿梭于长三角各县市，给大批中小企业、民营企业带去了技术和理念。交流和融合，突破了技术范畴，具有更深远的意义。

2016年６月，国务院发布《长江三角洲城市群发展规划》，长三角迎来了全面协同、融合发展的新阶段。

近两年来，长三角一体化进入全新阶段。今年以来，贯彻落实中央指示要求，沪苏浙皖三省一市按下了“长三角更高质量一体化”快进键。以往长时间停留在设想层面的议题，开始以肉眼可见的速度进入现实操作层面。

通过空间这个放大镜，我们能更好看清长三角的“辐射力”。

从空中俯瞰，上海虹桥恰处于长三角城市群“Y”字结构交会之处。日客流吞吐量110万~140万人次，每年超过4亿人集散，让这里成为连接世界和长三角的“交通神经中枢”。1小时辐射苏州、南京、杭州等长三角经济圈重点城市，2~6小时到达国内主要城市，经济一体化、高铁地铁化、地铁双城化，都在虹桥枢纽汇聚。

随着上海大都市圈的延伸发展，长三角一体化进程的提速，半小时经济圈、生活圈、工作圈进程也逐步加快。发达的高铁网，让苏州、昆山、嘉兴等城市与大虹桥仅“一步之隔”。每天从嘉善南站至上海虹桥站有多达24班高铁，仅嘉善一地每天就有近1.5万人完成和上海之间的常规通勤。

跨区域融通：打造全球城市竞争的“长三角命运共同体”

从上海松江沿着G60高速一路向西南到嘉兴，再到杭州，一条科创大走廊正在形成。日前，G60科创走廊联席会议办公室在松江区挂牌成立，由九城市派驻的28名工作人员已全部到岗，跨区域的创新资源流动、科创项目共建在这片热土上全面展开。

以体制机制创新促进资源跨区域整合，从一条G60走廊，延伸到整个长江三角洲流域。

长三角地区高质量一体化，无疑是一次对中国乃至全球经济地理版图的重塑。

由于历史积淀和发展进程不同，长三角三省一市各具特色：上海科技教育发达、科技创新能力强，江苏实体经济基础好、制造业发达，浙江市场活力强、商业模式创新走在前列，安徽新技术方面则有蓄势待发之势。

如何实现区域融通，如何实现优势互补，亟待在高质量一体化的谋篇中回答。

2014年5月，习近平总书记在上海考察调研时强调，继续完善长三角地区合作协调机制，加强专题合作，拓展合作内容，加强区域规划衔接和前瞻性研究，努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。这为新时代推进长三角合作与发展指明了行动方向。

当今世界，国家间竞争，实际上是国家各自顶级城市间的竞争。然而“单打独斗”的城市没有未来，没有区域一体化，一个城市很难迈向卓越。

从全球看，城市群已经成为世界经济重心转移的重要载体，决定着未来世界政治经济发展的格局；从国内看，城市群也是引领我国经济转型发展的“主引擎”、创新发展的“主阵地”；从自身看，长三角是我国对内对外开放两个扇面的关键枢纽。从这个意义上来说，在全球竞争中，上海和它所在的长三角城市群，是一荣俱荣、一损俱损的“长三角命运共同体”。

新时代，长三角要实现“更高质量的一体化”，打造“长三角命运共同体”，需要在多方面谋篇布局：

协调“首席”和“乐手”。作为长三角城市群这个乐团的“首席”，上海必须发挥好龙头带动作用，在“服务”两个字上做文章，提升作为经济中心城市集聚配置全球资源的能级，服务长三角、服务长江经济带、服务全国。同时，苏浙皖也要各扬所长，找准定位，充分利用自己的发展禀赋和特色优势，共同下好长三角更高质量一体化发展“这盘大棋”。

疏通“经络”和“穴位”。只有实现从“主动脉”到“毛细血管”的全面畅通、无缝对接，城市之间人流、物流、资金流、信息流才能充分流动，城市生态群落的生命活力才能得到蓬勃绽放。对长三角来说，打通“经脉”，就要打通一切有形、无形的“断头路”，拆掉所有可见、不可见的“隔离墙”。疏通“穴位”，就要攻克那些困扰长三角深度同城化的“堵点”“痛点”“难点”，如环境共治、医疗养老等。这一切，都依赖于改革来破题，从制度、政策、标准等层面加以协调对接。

厚植“土壤”和“树林”。区域一体化这片“树林”的茁壮成长，离不开文化认同的深厚“土壤”。共同信念、价值观、道德伦理以及共同的生活习俗，有助于个人、企业家、政府之间的交流与合作，减少交易成本，降低经济风险、经营风险。长三角地区，自古以来就有为这一地区人们所认同的地域文化，即江南文化。今天，构筑长三角文化认同，推进长三角更高质量一体化发展，就要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为江南文化注入新的时代气质，引导区域文化从传统的“亲情伦理”向与现代市场经济相适应的“契约原则”的转变，引导城市抛弃自给自足、自我循环的城市发展理念，将城市区域合作从利益考量变成政府的自觉自愿行动。

为全国服务：当好中国经济走向未来的探索者创新者引领者

当前世界处于百年未有之大变局，世界经济重心东移。世界经济的亮点在中国，中国经济的亮点在以上海为中心的长三角。

世事纷繁多元应，纵横当有凌云笔。

在世界百年未有的大变局中，在中国走向社会主义现代化强国史诗般的征程中，国家和人民都在期待上海和长三角有史诗般的作为。

这需要长三角肩负起中国经济走向未来的探索者、创新者、引领者的角色，为改革探路，为发展闯关，为未来蓄势：

——办好服务国家发展战略的大事。发挥辐射带动作用，通过改革开放和实施一批重大工程，长江经济带的龙头（以上海为核心的长三角城市群）、龙腰（以武汉为核心的长江中游城市群）、龙尾（以成都、重庆为中心的成渝城市群）构建沿海与中西部相互支撑、良性互动的新棋局，让长三角、长江中游城市群和成渝经济区三个“板块”的产业和基础设施连接起来、要素流动起来、市场统一起来，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展，形成直接带动超过五分之一国土、约6亿人的强大发展新动力。

——办好重大改革探索突破的难事。资源共享，是长三角一体化发展的关键之策，也是我国城市群一体化发展的共有难题。上海在人才、教育、医疗、科技、金融等方面集聚了不少高端资源。一方面，要主动对接苏浙皖三省需求，包括大科学设施共享、科技创新联合攻关、战略产业联盟、数据开放共享等，全面深化合作，推动长三角经济创新力和竞争力整体提升。另一方面，要大力推动共建共享，包括教育、医疗、养老、生态保护等，强化高层次、多样化的服务供给，推动公共服务便利化，让更优、更好资源惠及更多长三角老百姓，为破解资源共享这一共性难题提供有价值的经验。

——办好创新引领高质量发展的要事。长三角创新资源集聚，区域一体化程度比较高，有条件率先创新驱动转型升级，率先实现高质量发展，建立现代经济体系。要发挥区域科创资源密集优势，共筑现代产业集群新动能，建设协同创新长三角。以上海建设具有全球影响力的科技创造中心为抓手，打造多个创新联动示范区。加快创新链和产业链有效衔接，从科技成果孵化、转化、产业化等多个角度设置政策，促进经济带动科技转型升级。率先在高科技创新产业领域建立税收分享机制，通过公共税收共享推动创新要素在长三角城市群自由流动。

大鹏之动，非一羽之轻也。骐骥之速，非一足之力也。

初秋的长江入海口圆陀角，烟波浩渺、水天相接，长江、黄海、东海交汇而行，三水相依，奔涌入海。

新时代，长三角三省一市精诚合作，携手共赢，更高质量的一体化，跃然眼前。

不一样的长三角，未来可期。

（本报记者 谢文 李慧 学术指导：王振，系上海社会科学院副院长、研究员）