应当客观准确认识中美经贸关系事实（钟声）

以全局综合的视角看待中美经贸关系，从维护两国战略利益和国际秩序大局出发，以求同存异的态度妥善处理分歧，务实化解矛盾，才是负责任的态度和行动

9月25日，中国国务院新闻办举行新闻发布会，向中外媒体介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。这份全文3万多字的白皮书，是中美经贸摩擦以来中国政府首次发布的全面、系统阐述中方政策立场的文件，它以翔实的数据、充分的事实回应了国际社会关切，让世界看到了中国推动问题合理解决的诚意，展示了中国政府光明磊落的胸怀和负责任的大国担当。

中美经贸摩擦缘何而起？美国以言过其实的方式建构所谓“美国吃亏论”，片面认为在对外经贸关系中流失了工作岗位、导致经济利益受损，进而为其对外肆意挥舞保护主义大棒提供借口。美方调门一拔再拔，但却无法从中美经贸关系的事实中获得支撑。有理不在声高，无理行动还会适得其反。由于美方一意孤行加征进口关税，美国民众已深受其苦。

白皮书以一连串的数据驳斥了“美国吃亏论”：2015年美国自华进口提振了美国国内生产总值0.8个百分点；美国对华出口和中美双向投资提升美国经济增长率1.2个百分点；2015年美国对华出口和中美双向投资支持了美国国内260万个就业岗位，中美贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元成本，相当于美国家庭收入的1.5%……作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中国和美国开展经贸合作，在本质上是互利共赢的，中美双方都从这种经贸合作中获得了巨大的经济利益，这是任何片面论调都无法掩盖的。

有目共睹，《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书全面、系统、深入地进行了一次“揭伪”。美方绝不是对华贸易的吃亏者，否则市场的自然力量早就作出格局调整了。毕竟，美国是世界第一大经济体，同中国市场多年打交道的美国大企业并不是傻瓜。综合考虑货物贸易、服务贸易、跨国公司全球经营各方面因素，一些颇有洞见的论者甚至提出“贸易顺差反映在中国，但‘利益顺差’在美国”的看法。

天行有常，背道妄行只能是遗患。单边主义、保护主义和经济霸权主义，无论哪一条都不具备同当今经济全球化时代潮流的适配性。可是，喊着“美国优先”口号的新一届美国政府，好像理解不了这个事实，甚至搞不明白本国利益究竟在哪里。不过，美国民众的体会是实实在在的。在美国贸易代表办公室就对中国商品加征关税举行的听证会上，绝大多数业界代表明确反对加征关税。“关税清单将成为把我们企业钉进棺材里的钉子”“如果因为关税措施而破产失业，这不仅是对我个人的巨大打击，更是对所有辛勤工作的美国人的莫大讽刺”……面对美国业界的呼声，美国政府切不该选择性不闻。

中美经贸关系的现实，是中美双方在过去几十年合作的结果，是双方在经济全球化背景下适应国际化工作的结果，是任何人都无法改变的。中方发布的白皮书以事实正告，不应仅看货物贸易差额片面评判中美经贸关系得失，不应脱离世界贸易组织的互惠互利原则谈论公平贸易，不应违背契约精神指责中国进行强制技术转让，不应抹杀中国保护知识产权的巨大努力与成效，不应将中国政府鼓励企业走出去歪曲为一种推动企业通过并购获取先进技术的政府行为，不应脱离世界贸易组织规则指责中国的补贴政策。六个“不应”，句句皆以充足的事实立论，希望美方不要选择性无视。

中美经贸摩擦在美方的一再挑衅下不断升级，引起世界忧虑。正如英国《金融时报》近日一篇评论所指出，美方“将摧毁创造价值的全球供应链，并削弱美国以及全球经济”。值得思考的是，大国，该当何等样子，该当在世界上发挥何等作用。以全面、客观、理性的眼光来审视世界，当是大国的要素特征。现在，以全局综合的视角看待中美经贸关系，从维护两国战略利益和国际秩序大局出发，以求同存异的态度妥善处理分歧，务实化解矛盾，才是负责任的态度和行动。