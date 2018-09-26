习近平感慨北大荒的沧桑巨变“了不起”

25日下午，正在黑龙江省考察的习近平总书记来到七星农场北大荒精准农业农机中心。在中心信息化平台，他详细了解七星农场如何运用卫星定位、云计算技术等，对万亩田畴实现精准管理。站在高处俯瞰，七星农场万亩大地号一望无垠。水稻什么品种？亩产多少斤？仓储能力如何？机械化率有多高？总书记问得十分仔细。随后，他走进稻田，拿起一把稻穗，看谷粒、观成色。习近平强调，北大荒建设到这一步不容易。当年这里是“棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里”。共和国把这里作为战略基地、把农业作为战略产业发展起来。半个多世纪过去了，发生了沧桑巨变，机械化、信息化、智能化发展很了不起，令人感慨。北大荒为中国人真正解决温饱问题发挥了大作用。“今天来到这里，很鼓舞信心，鼓舞斗志。”（文字：张晓松 摄影：谢环驰）

习近平：农业生产不能竭泽而渔

正逢丰收时节，七星农场万亩大地号上几台收割机从远处驶来。习近平一边看收割稻田的景象，一边了解大地号生产全程机械化的情况。农场工人们看到总书记来了，纷纷跳下收割机，围拢到总书记身边。习近平询问他们的种粮收入、生产模式等情况。谈到北大荒的未来发展，习近平表示，人无远虑必有近忧，北大荒的土质要不断优化，不能退化；绿色发展要有可持续性，农业生产不能竭泽而渔。他强调，农垦改革要坚持国有农场的发展方向，要通过改革进一步调动农场工人的积极性、维护好他们的权益、提高他们的素质，要不断提高农业生产的组织化、机械化水平。总书记说：“衷心希望农业进一步搞上去，衷心希望像建三江七星农场这样的地方，国有农场的现代化农业能够搞得更好、改革能搞得更好，也衷心希望农场的干部职工们生活得更好。”（文字：张晓松 摄影：谢环驰）

双手捧起一碗米，总书记说：中国粮食，中国饭碗

25日下午，首个“中国农民丰收节”刚过，习近平就深入三江平原腹地黑龙江农垦建三江管理局，考察粮食生产和收获情况。他边听介绍，边向农场负责人询问今年收成如何、有没有病虫害、能否做到连年丰收，并强调中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。在北大荒精准农业农机中心一楼大厅，当地出产的米油豆奶等各类农产品摆满展台。习近平走近前去，双手捧起一碗大米，意味深长地说：“中国粮食，中国饭碗。”（文字：张晓松 摄影：谢环驰）

习近平：农业要振兴，就要插上科技的翅膀

25日下午，习近平来到北大荒建三江国家农业科技园区，向正在实验室工作的科研人员了解谷物品质、土壤测试分析情况。据园区负责人介绍，建三江主要种植水稻、玉米、大豆三大作物，在技术推广上坚持科技园区试验示范先行，试验成功后再进行大面积种植。习近平对围拢过来的园区科研人员说，农业是基础性产业，中国现代化就离不开农业现代化。我们这么大的国家，农业是不可或缺的。农业要振兴，就要插上科技的翅膀，就要靠优秀的人才、先进的设备、与产业发展相适应的园区。农业科技大有潜力、大有可为，希望你们再接再厉、不断提高！（文字：张晓松 摄影：鞠鹏）