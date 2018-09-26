2019春夏上海时装周10月10日发声“个性宣言”

9月25日，2019春夏上海时装周新闻发布会在新天地朗廷酒店隆重举行。来自时装周支持单位及主承办方代表、参秀品牌代表、时装周合作伙伴及媒体代表等业界精英齐聚发布会现场。

发布会上，主办方及设计师代表、时装周合作伙伴共同分享了本季活动的创新亮点，上海市商务委员会市场体系建设处处长周岚代表组委会致辞，周岚表示：“9月20日，中央国务院刚刚发布了《完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》中提到，在当前供给侧改革的大背景下，要进一步提升消费的新供给。上海时装周要在全国乃至全球举起中国时尚产业发展的大旗，进一步提升、扩大、激发中国的时尚消费。在当前全力打响上海购物品牌，打造全球首发地的大背景下，上海时装周更要充分发挥平台优势，在不断提升自己更高质量发展的基础上，积极促进海内外服装服饰品牌的良性互通和深度链接。”“11月5日至10日在上海将举办首届中国国际进口博览会，非常期待2019春夏上海时装周能够为进口博览会的启航打好先锋战。”

上海市商务委员会市场体系建设处处长周岚

秉持“专、精、细”的赤子之心，2019春夏上海时装周将于2018年10月10日起再踏新征程，以澎湃涌动的热情释放时尚动能。作为打响“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”四大品牌的特色载体，上海时装周连通产业链各个模块与环节，为资源、人才的优化配置搭建良性互动的桥梁。以时装新品发布为核心，精酿平台新思路、开拓产销新格局、构建行业新叙事，形成平台的差异化特色，以生态化方式塑造上海时尚生态圈，并由点及面拓宽优势纬度，赋能参与品牌及合作伙伴，助力上海建设卓越的全球城市。上海时装周将为铺就时尚新丝路而倾注心力，为“首届中国国际进口博览会”奏响序曲。

大浪淘沙，“优质高效”已经替代了“规模成本”成为经济增长的关键词。今年恰逢改革开放四十周年，中国的服装时尚产业经历了升级与迭代，也已经来到了“改革开放再出发”的新阶段。在这个机遇迸发的时代，潮流的保质期一再被改写，时尚的临界点不停被挑战。在新技术的催化下，在新经济的感召下，在新理念的驱动下，品质至真、创见至上的个性化产品发声正当时！正是在洞见了这一时代议题，2019春夏上海时装周以“个性宣言”为主题，致力于描绘出可持续价值创新的未来时尚蓝图，为产业提供更多的灵感和交融空间。

深耕精酿平台新思路

伴随着与Visa携手打造的时装周开幕派对的举办，新一季上海时尚盛景的长卷徐徐铺展。新天地作品发布平台持续沿革其优势特色，荟萃了中国设计品牌的精英力量，近年来每季为期一周的发布大秀都令人目不暇接，这其中既有实力品牌的品质绽放，也有不断涌现的后起之秀。值得一提的是，本季开幕大秀将由ME&CITY担纲，首次发布的19春夏新品将以“Me, Made In China”为主题，为中国新“质”造发声，树立起国人消费本土品牌的意识和信心。

周成建 ME & CITY品牌创始人

本季新天地作品发布更加清晰地定位于中高端设计品牌的新品首发，汇集创意风格、产品创新能力、市场美誉度都具有代表性和影响力的时尚品牌，将时装的功能品质与精神诉求相融合。除了JI CHENG 、再造衣银行Reclothing Bank、C+Plus Series、C.J.YAO、WAN HUNG、LEAF XIA、ANIRAC、INXX、MOISELLE等这些新天地秀场大家耳熟能详的品牌之外，更将有BAN XIAOXUE、AT-ONE-MENT by Wanbing Huang、SHUSHU/TONG、Luem、RODERIC WONG、IMMI、YOUPPIE等更多颇受业界关注的品牌登陆太平湖秀场，带来各自的创意呈现。在保持作品品质及设计水准的同时，发布品牌自内容至形式，关注女性主义、文化传承、公益概念等议题，积极引导当下消费革命中的年轻一代，将时装时尚的精神诉求升华。

中国已成为越来越多国际品牌拓展全球渠道的首选市场，本季SIFS国际品牌发布将由源自美国、享誉全球的知名女装品牌bebe，以及拥有“缔造公主的魔术师”美誉的黎巴嫩高定品牌Mikael D，展现自信与唯美浪漫这两种截然不同的现代女性风采。为上海消费者“买全球”的清单上再添新品。

本季LABELHOOD将首次亮相上海当代艺术博物馆，并与之建立起长期的合作关系，形成中国设计与当代艺术彼此激发的全新接触点。以“The Magic Power电磁场”为主题，LABELHOOD聚集起Samuel Guì Yang、Yirantian、Pronounce、Feng Chen Wang、Private Policy 、Sirloin、Yingpei Studio、8on8等22个代表当下中国创意新鲜能量的设计品牌，带来更具艺术化的精彩体验。在服装展示的同时，还将特别推出《New China Chic: A Fusion of East And West 东西文化交流下的当代中国时装》的展览，透过客观视⻆剖析当代中国时装设计师的作品，释放源源不断、生生不息的时尚电流。

近年来童装市场持续升温，已成为品牌经济效益增长的一大看点。国内外成熟品牌开辟童装线已是标配，设计类品牌也荣升童装市场新宠。800秀KIDS WEAR本季进一步扩容，带来22场童装新品发布，其中不乏Balabala巴拉巴拉、AKCLUB kids、Pider BB、GAP等知名童装品牌的倾力加盟。全新互动空间，将实现买手、媒体、消费者共同参与的全开放平台，为发布品牌提供与消费者全方位交流、直接互动的体验服务。

XCOMMONS将继续解构穿越不同领域的共同价值，带来5场时尚与艺术、科技和生活方式的交融的展示，其中享誉全球的时装鬼才大师侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）也将带来其与中国品牌的合作胶囊系列。

本季上海时装周全新酝酿的专业社交礼服发布平台——GALALAND将在陆家嘴滨江金融城船台展览中心大放光彩，呈现包括：SHINE MODA、THE ATELIER、WANG FENG、MOVOUS COUTURE、QUEEN'S PALACE、RACHEL LAI、INESL | 奈时、YING CHOI和月白中式嫁衣高级定制在内的9场发布。这也是上海时装周时隔多年后再次回到初创之地，携手浦东新区打造的时尚盛举。GALALAND将立足于现代人对社交礼服的搭配需求，拟合高品质生活方式的深层内涵，带来礼服品牌发新款发布及美轮美奂的秀场体验，为上海时装周注入新的能量。

此外，百年英伦品牌DAKS本季将在衍庆里演绎英国贵族美学，以庆祝其品牌即将到来的125周年。雅莹集团旗下年轻高端品牌DOUBLOVE，将携手本季上海时装周，带来2019春夏新品首发系列。

独辟蹊径产销新格局

从设计先导到品质支撑，上海时装周原创设计品牌“亚洲最大订货季”概念持续发力，MODE上海服装服饰展、Ontimeshow、时堂、DFO、TUBE、ALTER、not Showroom等各大展会将于时装周期间次第登场，打造优品汇聚的订货平台，携手带来一场“识”尚之旅。

作为上海时装周从秀场发布功能向多元化服务平台延展所迈出的重要一步，以“买手制模式”为特色的MODE上海服装服饰展将于10月11日至14日亮相上海世贸商城，为创意设计品牌的商业落地开辟一片新生热土。走入第八季的MODE展会不仅扶植与孵化了众多原创品牌，亦在商贸活动、技术交流、文化互动、资源共享等方面竭力支持原创力量，撬动了传统展会的难点与痛点，在新时代的契机下，一手抓品质，一手抓效率，树立起行业美誉度与影响力。商业空间的体验感在这一季的MODE中得到更多的重视，在与展示、服务、商务作用的相互融合下，更为人性化的体验感与互动感亦是对传统展览场景迭代的一种探索。

由意大利贸易促进委员会打造的第二届“Style Routes to Shanghai”， 本季将精选适合中国市场的意大利原创品牌集体来沪推广，通过展会的高效对接，帮助海外品牌将“引进来”进一步深化为“引对路”，为中国国际进口博览会的举办打好先锋站。

与MODE同期的各大合作展会亦不断升级迭代自身功能与品质。

在上海西岸艺术中心，以influencer为题的Ontimeshow按品牌发展阶段的差异化为300多个品牌排兵布阵，以优化资源的匹配和嫁接。

在上海展览中心，时堂作为最早创办showroom订货模式的先行者，聚焦优质设计品牌，以清晰精准的商业布局为品牌打开市场。本季共收录112个参展品牌，其中海外品牌占比四成，配饰品牌达到19%。

在新天地中心地带的DI：LOFT，DFO SHOWROOM将携拥有4个风格类别的40个品牌，为蓬勃发展的中国市场提供更加丰富的产品选择。

TUBE Showroom本季将以TUBE Delivery为展示主题，开启充满趣味的时尚速递空间，并首次迎来国际品牌的加入。

AlterSHOWROOM则在模式上构建了市场分销、采购代理、国际物流等全方位的服务，为来自全球各地的先锋设计师品牌开疆拓土。

作为国内新锐showroom之一的not Showroom，本季将有25个设计师品牌参展，形成对行业细分市场的有效渗透，并致力于以“时装”为入口，打开生活及群众公共观念。

构建时尚行业新叙事

对于时尚内涵的探索，上海时装周从未止步。2019春夏上海时装周将携手业界先行者作出更多大胆尝试，触达更广阔领域的受众。

由本季上海时装周“会客厅”将继续迎来新老朋友的欢聚，海内外行业大咖值此时尚盛会之际畅谈交流。由BoF时装商业评论举办的“论道”中国峰会将以“新前沿”为主题再度带来行业智识；“由美至善”可持续公开论坛将为当下社会环境议题发声正名。此外，首届中国时尚博主与新媒体大会、MODE TALK 行业聚谈、“荆棘者之路”中国新生代设计品牌创业纪实等板块，集结意见领袖，激荡思维共振。

《ELLE世界时装之苑》作为第一本进入中国的国际高端女性大刊，以其独一无二的形象风格扮演着潮流创新的角色。今年恰逢ELLE进入中国三十周年，广大时尚爱好者也可以在上海时装周期间通过ELLE 2018原创设计师风尚大展一睹时尚风云画卷。

2018上海国际模特大赛总决赛、国际少儿模特大赛颁奖典礼，上海纺织协会十周年庆典、海派旗袍秀等主题活动也将在时装周期间举行。

从庙堂到江湖，从行家到玩家，上海时尚周末让时装周不再仅是少数人的盛宴，大众参与度持续发酵，每个人都可以为时尚发声。时尚源于生活，时尚亦反哺每一个人生活的品质。Greeneveryday本季将通过“绿色分享会”、“环保艺术装置”、“绿色时尚限时商店”等形式分享绿色生活态度。第四季“时尚周末”将延续场景体验消费的独特概念，并力求在更广阔的范畴内来探索时尚的意义。以“时尚进化宣言”为主题，从人类对时尚最古老的应用，到最具未来色彩的瞻望。思考科技发展的当下，人们如何返归初心，形成更具创造力的自我表达。

2019春夏“个性宣言”主题继续由全球权威潮流趋势预测机构WGSN发布提供。结合这一主题创意设计的上海时装周主视觉画面也将闪耀上海中心、“外滩之窗”、震旦大楼等沪上标志性建筑，成为外滩夜景中最璀璨的一道风景。上海时装周2019春夏新天地作品发布的成功举办离不开各界合作伙伴的大力支持和热情参与，特别感谢中国新天地、天猫、巴黎欧莱雅沙龙专属、M.A.C魅可、上海新天地朗廷酒店、百事中国有限公司、全球数字支付公司Visa、顺丰、MINI中国、马爹利party不止于此、法国贝德玛、联合利华旗下金纺品牌以及小奥汀水性指彩的赞助支持。

新时代，新使命；新任务，新担当！在全球化大格局背景下，上海时装周正不断实现着自我的迭代升级，提升平台功能的同时，于海内外合作共赢、理念传播、创新实践等方面开辟蹊径，进一步塑造对细分市场需求的引导力。2019春夏上海时装周将以时尚之名发出“个性宣言”的最强音！