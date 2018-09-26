生活垃圾填埋科普知识

来源：绿色上海

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填埋作业工艺

你知道生活垃圾是怎么被填入填埋场的吗？我们一起来看看填埋场的填埋作业工艺是怎么样的吧。

上海垃圾填埋采用单元填埋法，将填埋场划分为小单元，分别进行填埋，填埋顺序为垃圾卸料——垃圾铺平——垃圾压实——表面覆盖，日覆盖选择HDPE膜进行覆盖，每日填埋作业结束后进行覆膜作业。采用HDPE膜可有效减少雨水渗入，减少异味的散发，并且后期加强膜厚度和硬度，减少破损的可能性。最终覆盖选择土壤覆盖，后期进行植被修复等工作。

填埋场作业工艺流程图

填埋场覆盖层剖面图

（2）

二次污染的防治与处理

由于垃圾填埋需要占用大量土地资源且容易造成垃圾填埋气、渗滤液等二次污染，因此这种方式目前并不是主流的垃圾处置方式。为解决垃圾填埋产生的二次污染，需从填埋场场底基础、填埋气的回收利用、渗滤液收集处理、封场后填埋场安全再利用等几方面考虑。

1、填埋场场底基础。

进行垃圾卫生填埋首先要处理好场底基础，场底必须能支撑和承受设计容量的全部垃圾的压力，不会因填埋垃圾的沉陷而使场底变形。对于采用人造防渗层的填埋场来说，场底还应有保护防渗层的作用和有利于防渗层的施工。例如老港生活垃圾卫生填埋场，从外往内的场底结构如下图，以此实现生活垃圾的无害化处置。

生活垃圾卫生填埋场场底结构图

2、填埋气的回收利用。

目前国内外填埋气利用的主要途径有:（1）在蒸气锅炉中燃烧，用于室内供热和工业供热;（2）内燃机发电;（3）作为运输工具的动力燃料;（4）经脱水净化处理后作为管道燃气。例如，上海老港生活垃圾卫生填埋场四期就将填埋气回收后用于发电。截至2016年，场区已安装11台15兆瓦的发电机组，是目前国内最大的垃圾填埋气发电项目。每年填埋气处理量可达8000万立方米，发电一亿度，可满足近10万户居民的用电需求，而且还可以减排二氧化碳66万吨，大概相当于200个上海植物园的吸碳量。

3、渗滤液的处理。

渗滤液由于成分复杂、污染大，在排放前必须进行处理。例如上海老港的渗滤液处理厂，其渗滤液日处理量为3200m³/d。浓缩液的深度处理规模为100立方米/日。处理工艺为渗滤液采用MBR+NF/RO工艺，浓缩液采用臭氧高级氧化组合技术（SHAS）技术 。SHAS是以臭氧/ AOP处理技术为核心，并结合利用生物、膜、活性炭等处理的复合水处理技术。该复合工艺系统对MBR出水水质波动的特点应对良好，其运行管理简单稳定，多技术的有机组合在保证出水稳定的同时也极大程度地体现了其经济性，是目前垃圾渗滤液深度处理技术中最经济彻底的分解技术。处理后出水可达《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》表2标准。

位于老港综合填埋场一期的渗滤液处理厂

4、封场后填埋场安全再利用。

当填埋场达到使用年限时，完工的高台状的垃圾场带来的景观问题也不容忽视。为此，老港固废基地对已经封闭的一到三期填埋场进行了表面覆盖处理和植被的重建。表面覆盖处理作为垃圾填埋场卫生填埋后期工作中的重要环节，主要是为垃圾场复垦奠定基础，为未来生态修复后植物生长提供基质，同时保护顶部防渗层、减少进入垃圾堆体的下渗雨水量。

一到三期填埋场封场鸟瞰效果图

填埋区生态修复后实景图

说了这么多垃圾填埋二次污染的防治与处理，其实小编觉得，最好的办法就是“原生生活垃圾零填埋”啦！这样就不会有二次污染了呀！这同时也是上海2020年争取要实现的目标哦！要想实现“原生生活垃圾零填埋”，关键还是在源头，希望大家都积极行动起来，学习并践行生活垃圾分类，让上海的明天更加美好！