来源：新华网

新华社北京9月26日电

习近平致中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年的贺信

值此中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年之际，我代表党中央，向你们表示热烈的祝贺！向中央广播电视总台全体干部职工、全国广大电视工作者致以诚挚的问候！

电视事业是党的新闻舆论工作的重要组成部分。60年来，广大电视工作者在党的领导下，坚持正确政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，宣传党的主张，反映人民心声，唱响主旋律，传播正能量，为党和人民事业作出了积极贡献。

中央广播电视总台组建以来，同志们按照党中央统一部署，积极推进深度融合、优势集聚、资源共享，深入宣传党的理论和路线方针政策，着力打造精品力作，创新对外宣传，为人民提供丰富的精神食粮，向世界展现了真实、立体、全面的中国。

希望中央广播电视总台和全国广大电视工作者深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党的领导，坚持以人民为中心，忠实履行职责使命，统筹广播与电视、内宣和外宣、传统媒体和新兴媒体，加强国际传播能力建设，锐意改革创新，壮大主流舆论，努力打造具有强大引领力、传播力、影响力的国际一流新型主流媒体，奋力开创工作新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

习近平

2018年9月26日

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