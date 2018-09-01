习近平致信祝贺中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年

来源：新华网

习近平致信祝贺中央电视台建台

暨新中国电视事业诞生60周年强调

锐意改革创新 壮大主流舆论

努力打造具有强大引领力传播力影响力的国际一流新型主流媒体

新华社北京9月26日电（记者胡浩）在中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，代表党中央表示热烈的祝贺，向中央广播电视总台全体干部职工、全国广大电视工作者致以诚挚的问候。

习近平在贺信中表示，电视事业是党的新闻舆论工作的重要组成部分。60年来，广大电视工作者在党的领导下，坚持正确政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，宣传党的主张，反映人民心声，唱响主旋律，传播正能量，为党和人民事业作出了积极贡献。

习近平指出，中央广播电视总台组建以来，按照党中央统一部署，积极推进深度融合、优势集聚、资源共享，深入宣传党的理论和路线方针政策，着力打造精品力作，创新对外宣传，为人民提供丰富的精神食粮，向世界展现了真实、立体、全面的中国。

习近平希望中央广播电视总台和全国广大电视工作者，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党的领导，坚持以人民为中心，忠实履行职责使命，统筹广播与电视、内宣和外宣、传统媒体和新兴媒体，加强国际传播能力建设，锐意改革创新，壮大主流舆论，努力打造具有强大引领力、传播力、影响力的国际一流新型主流媒体，奋力开创工作新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

26日上午，中央广播电视总台在京举行纪念大会，会上宣读了习近平的贺信。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席大会并讲话。他说，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，深入贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持以人民为中心，自觉担当新的使命任务，锐意改革创新，提高质量水平，努力打造国际一流新型主流媒体，为党和国家事业发展作出新贡献。

会上，中央广播电视总台负责人和职工代表、离退休老同志代表发言。

中央电视台成立于1958年5月1日，现开办41个频道，年播出32.9万小时，是全球唯一使用6种联合国工作语言不间断对外传播的电视媒体。今年3月，中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台整合为中央广播电视总台。

相关阅读：

习近平致中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年的贺信

（网站首页图：新华网图片）