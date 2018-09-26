经济日报评论员：妥善处理分歧维护多边体制的宣言

妥善处理分歧维护多边体制的宣言

——谈《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书

9月24日，国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，以大量翔实的数据和无可辩驳的案例，向国际社会澄清中美经贸关系的关键事实，系统阐明中方的政策立场。就在同一天，美国对华2000亿美元商品加征关税举措最终落地，中方相应反制措施随后同步实施。面对中美经贸摩擦的持续升级，无论中方的应对措施还是白皮书的发布，都充分展示出中方推动问题合理解决、维护多边贸易体制的坚定决心。

知往昔方能鉴今日。中美经贸合作内容广、利益交融深，产生一些矛盾分歧在所难免，出路在于相互尊重、对话协商，聚焦合作、管控分歧。过去的几十年间，两国本着务实的态度解决问题、求同存异，始终在跨坎过关中前进，经贸关系成为中美两国关系的压舱石和推进器。白皮书中列出的数字是最好的例证：中美建交近40年来，双边货物贸易额增长了230多倍，中国是美国飞机和大豆的第一大出口市场，美国是中国第二大服务贸易伙伴……矛盾分歧掩盖不了互利共赢的本质，中国固然受益匪浅，美国也从中获得了广泛、巨大的经济利益，美国企业和国民得到了实实在在的好处。

然而这一次，美国罔顾事实，以零和博弈观点看待双边经贸合作，玩起了“将国内问题国际化、经贸问题政治化”的套路，把国内收入差距扩大等内部矛盾归咎于“中国抢夺了就业机会”，把内部结构性问题导致的贸易逆差归咎于中国的政策。美国更无视中国改革开放的巨大成绩，背弃双方的合作协定，一叶障目地对中国作出“经济侵略”“不公平贸易”“盗窃知识产权”“国家资本主义”等一系列污名化指责；进而以这些本就站不住脚的理由为借口，不断加征关税，试图以极限施压逼迫中国妥协退让，导致中美经贸摩擦持续升级。美国政府的贸易保护主义行为和贸易霸凌主义做法，不仅损害了中国和其他国家利益，更损害了美国自身国际形象，动摇了全球多边贸易体制根基，成为全球经济复苏的最大不确定因素和风险源。

面对充满不确定性的外部环境，中国的立场是明确的、一贯的、坚定的。中国坚定维护国家尊严和核心利益，坚定推进中美经贸关系健康发展。对于贸易战，中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。中国谈判的大门一直敞开，尽最大努力维护中美经贸关系健康发展，但谈判必须在多边贸易体制的框架内进行，中国绝不会在威胁恫吓下敞开谈判大门，也绝不会在维护国家尊严和核心利益上退让半步。借助这份白皮书，中国向世界市场传递意志和信心：无论何时，中国都会坚定保护产权和知识产权、保护外商在华合法权益、深化改革扩大开放，中国都会与任何希望同中国发展平等贸易的国家扩大合作、互利共赢，中国始终是多边贸易体制的积极参与者、坚定维护者、重要贡献者。这一切不仅仅是对外部挑战的回应，更是中国满怀信心迈向高质量发展、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的必然选择。

着眼当下，思考未来，作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两大经济体妥善管控分歧、加强经贸合作，不仅事关中美两国，也是国际社会之需、世界人民所盼。中国愿同美国一道，尽快走过这一段充满挑战与艰难的道路，积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序，共同创造更好的未来。（网站首页图：新华社图片）