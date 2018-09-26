海外舆论高度关注中国就中美经贸摩擦发布的白皮书 互利共赢才能走向更美好未来

中国国务院新闻办公室日前发

布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，引发海外舆论高度关注，多国媒体第一时间作出报道。海外舆论普遍认为，中美经贸摩擦的主因是美国政府奉行单边主义、保护主义和经济霸权主义政策。中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着举足轻重的影响。对中国和美国而言，合作才是正确的选择，只有互惠互利才能走向更美好的未来。

俄罗斯国际文传电讯社、俄新社、塔斯社等多家俄罗斯主流媒体均在第一时间报道了中国发布的《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。塔斯社文章指出，根据白皮书，中美经贸摩擦的主因是美国新政府奉行单边主义、保护主义和经济霸权主义政策。中美分别作为世界上最大的发展中国家和发达国家，通过40年双方的不懈努力才达到了当前的经贸水平，应当珍惜。俄罗斯媒体NTV报道称，面对美国咄咄逼人的举措，中国政府仍旧努力尝试对话，并发布关于中美经贸摩擦的白皮书。白皮书中的数据可以使国际社会认识到，美国所称由中国引起的损失是荒谬的，中美两国贸易合作实际上是对两国都有利的。

日本《读卖新闻》报道引用白皮书内容称，“美国罔顾国际贸易规则，采取了不守信用和道义的行动”。该报在关于中美经贸摩擦的报道中指出，美国发动贸易制裁，将给美国经济自身带来打击。全美零售业协会称，美国发起第三次贸易制裁后，各种箱包、手包平均价格上涨4.8%，美国消费者一年为此要多负担5.27亿美元。该报分析认为，美国关税制裁措施短期内对美国经济影响有限，但如果长期化，对美国企业的生产、个人消费及投资的影响将逐步显现。美国公司职员及消费者担心物价上涨，将对特朗普政府产生不满。该报称，中国对美出口的电子产品中有些零部件来自日本，一些工厂的加工设备也是日本制造，因此美国的对华制裁将使日本企业蒙受损失。据日本株式会社大和总研计算，如果美国的对华关税从10%提至25%，日本的实质GDP将被拉低0.02%。一些日本在华投资企业开始调整供应链，但多数企业担心这种调整将被迫增加设备投资等，最终增加企业负担。

保加利亚知名媒体《24小时报》报道说，白皮书从6个方面阐述了中美经贸关系的事实、美国政府的贸易保护主义行为、美国政府不当做法对世界经济发展的危害等问题。《24小时报》引述白皮书说，中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家。中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着举足轻重的影响。该文表示，贸易和经济关系不仅涉及中美两国人民，也将对世界的和平、繁荣和稳定产生影响。对中国和美国而言，合作才是正确的选择，只有互惠互利才能带来更美好的未来。

保加利亚外交部外交学院“一带一路”倡议和“16+1合作”特别顾问郑重在接受本报记者采访时表示，美国违反世界贸易组织规则，对中国发动迄今为止世界贸易史上最大规模的贸易战，这是对世界多边贸易体制的挑战，严重威胁了世界贸易的公平及公正。在美国政府推行“美国优先”政策前提下，美国与中国、欧盟、印度、日本等都先后发生经贸摩擦，美国政府这种保护主义政策或许能在这场贸易战中取得短期利益，但长远来看美国产业及美国人民的利益都将受到损害。贸易战从来不是解决问题的方法，亦不会有赢家，受损的不仅是双方企业，还将影响世界经济复苏。

印尼最大新闻媒体美都电视台知名记者、制作人美琪认为，中美经贸摩擦客观上给印尼对外贸易，尤其是印尼盾带来下行压力，印尼人民多数不赞成美方具有单边主义倾向的经贸政策。从中长期看，作为全球第四大人口国、东南亚最大经济体和横跨印太两洋的群岛国家，印尼应高举自由、公平贸易的旗帜，应坚持国际货币体系多元化改革方向，携手中国构建更加公平、合理的全球经济治理框架，希望中国此次能化危为机，继续维护多边贸易体系，稳扎稳打推进“一带一路”建设，同时扩大人民币的使用范围和领域。(经济日报记者 李遥远 苏海河 田晓军 田 原)（网站首页图：晨报微信制图）