坚如磐石、话语响亮、生机勃勃!李强在上海市宣传思想工作会议上重点阐释

来源：上观新闻 作者：谈燕

上海市宣传思想工作会议今天在市委党校举行。市委书记李强强调，要深入学习贯彻全国宣传思想工作会议和习近平总书记重要讲话精神，紧密结合上海实际，围绕举旗帜着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根，围绕聚民心着力唱响主旋律、壮大正能量，围绕育新人着力培育和践行社会主义核心价值观，围绕兴文化着力打响“上海文化”品牌，围绕展形象着力加强国际传播能力建设，努力做到坚如磐石、话语响亮、生机勃勃，奋力开创上海宣传思想工作新局面。

市委常委、宣传部部长周慧琳主持会议，市领导翁祖亮、诸葛宇杰、翁铁慧出席。

李强指出，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话，对做好新形势下的宣传思想工作作出了全面部署。上海作为我国最大的经济中心城市和开放的现代化国际大都市，做好宣传思想工作尤为重要，必须增强贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的自觉性和主动性，提高站位、把握大势，努力做到坚如磐石、话语响亮、生机勃勃。

坚如磐石，根本在“稳”，要从思想和精神层面不断巩固党的群众基础和执政基础，维护思想团结和社会稳定。

话语响亮，重心在“广”，要抢占制高点，扩大覆盖面，形成与全球城市相匹配的传播力、引导力、影响力、公信力。

生机勃勃，要害在“活”，要创新工作理念、方式、手段，坚持深入实际、深入基层、深入群众，让贴近人民、无愧于时代的优秀作品竞相涌现。

李强强调，抓好宣传思想工作，必须高举旗帜，以旗帜指引方向、凝聚力量，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义。要把这一思想贯穿到党内集中教育和经常性教育中去，贯穿到各级教育培训的教材、课堂中去，贯穿到基层理论宣讲中去，推动干部群众学深悟透、融会贯通、真信笃行，更好地把科学理论转化为认识世界和改造世界的强大力量。

李强指出，越是接近中国梦的实现，越要把统一思想、凝聚力量的工作做得更扎实。新闻舆论工作要坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，更好发挥强信心、聚民心、暖人心、筑同心的作用。要坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主。

定位要准，适应分众化、差异化的传播趋势，明确精准的受众定位，确立自身特色。

题材要新，围绕重大主题开展深度宣传策划，不断推出反映时代风貌、具有时代印记的精品力作。

表达要活，用群众喜闻乐见的语言和形式讲好故事，在潜移默化中说服人、打动人、感染人、影响人。

舆论监督要实事求是、准确客观，推动改进工作；舆论引导要掌握规律、因势利导，坚持真实准确，善于第一时间发布，形成权威声音。

要在深度融合、整体转型上下功夫，让更多受众爱看爱听爱用上海新媒体。

李强指出，培养担当民族复兴大任的时代新人，关键是培育和践行社会主义核心价值观。要坚持落细落小落实，在融入、结合、示范上下功夫，把核心价值观融入法治建设过程，与学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合，发挥先进典型的榜样力量，形成见贤思齐的示范效应。要下大力气净化网络空间，采取有力措施，激浊扬清、扶正祛邪。要把社会主义核心价值观贯穿群众性精神文明创建活动的全过程，提升公民素质和社会文明程度。首届中国国际进口博览会即将开幕，上海市民要亮出国际大都市应有的文明风尚。

李强强调，要打响“上海文化”品牌，在展现文化标识度上持续用力、久久为功，用好用活红色文化、海派文化、江南文化资源，充分激发文化创新创造活力，加快建成更加开放包容、更具时代魅力的国际文化大都市。要把提升文化原创力摆在突出位置，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的“上海精品”。在守好底线的前提下，鼓励各种文艺形态多元开放，形成百家争鸣、百花齐放的发展生态。要加大对新人新作的扶持，加大对杰出文化艺术人才的褒奖，激活文化人才活力。要善于挖掘利用自身的文化资源，彰显文化特色，使之创造性转化、创新性发展。要高标准建设文化新地标，高水平保护城市文脉，高质量完善现代公共文化服务体系，健全现代文化产业体系和市场体系，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。

李强指出，要坚持国家站位、树立全球视野、立足上海实际，不断提升国际传播能力。要在提高策划能力上下功夫，聚焦主题主线，善于挖掘故事，不断提升对外传播的针对性、有效性和影响力。要统筹资源、整合力量，用好在沪各种国际高端会展、文体赛事平台和海外文化中心、友好城市等资源渠道。集中力量建好一批英语新媒体，使之成为世界了解中国和上海的重要窗口。加强与出口海外的优秀文化产品平台的战略合作，实现对外传播能力的有效倍增。



李强强调，要切实加强党对宣传思想工作的全面领导。各级党委要旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，负起政治责任和领导责任。党委（党组）主要负责同志要带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍。宣传思想战线要推进全面从严治党向纵深发展，以党的政治建设为统领，把讲政治贯穿融入到宣传思想工作全过程、各方面。要增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，强化铁肩担道义、笔下有乾坤、身心接地气的特质。党性要强，肩膀要硬，面对大是大非问题，敢于发声、勇于担当。要多读马列经典著作，多掌握业务本领，写出的文章要有筋骨、能入脑入心。要把调查研究当作基本功，多往基层跑一跑，多到困难多的地方走一走，多与各行各业同志聊一聊，善于把新形势下宣传思想工作做到群众心坎上。（本文图片由陈正宝摄影）