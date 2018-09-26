（高清大图）习近平在齐齐哈尔考察

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9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中车齐车集团有限公司考察。 新华社记者 王晔 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中车齐车集团有限公司与工人亲切握手。 新华社记者 鞠鹏 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中车齐车集团有限公司铁路货车试验研究中心考察。 新华社记者 王晔 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中国一重集团车间察看企业生产情况。 新华社记者 王晔 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中国一重集团车间察看企业生产情况。 新华社记者 王晔 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是在中国一重集团，习近平走到工人中间，同大家亲切交流。 新华社记者 燕雁 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中国一重集团与工人亲切交流。 新华社记者 王晔 摄
9月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江齐齐哈尔考察。这是习近平在中国一重集团与工人亲切交流。 新华社记者 王晔 摄