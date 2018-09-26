【新时代·幸福美丽新边疆】回顾四十载 重温峥嵘岁月

来源：央视网
（邢明 杨兆荃 张祺）：中国改革开放蛇口博物馆坐落于深圳市蛇口海上世界片区，由百年央企招商局发起，招商蛇口主持建立并运营，于2017年12月26日正式对外开放。是全国首家以改革开放为主题的历史博物馆，集中展示了蛇口40年筚路蓝缕、砥砺前行的改革发展历程，跨时代、全方位、多层面地展现了招商局在前海蛇口自贸区、粤港澳大湾区、“双创”基地建设，深化供给侧结构性改革和践行“一带一路”倡议等领域取得的一系列成果。以展览概念“高举一面旗，闯出一条路”为线索，通过“潮”“创”“开”“闯”“势”五大主题篇章贯穿蛇口改革开放40年发展历程，展现中国改革开放历史大潮下，蛇口工业区不惧艰难、敢为人先，从改革开放“排头兵”到深化改革“新标兵”的宏大画面。
中国改革开放蛇口博物馆既是对中国改革开放40周年伟大征程的纪念，又为实现民族复兴伟大理想提供了历史和文化动力。在新时代下，中国改革开放蛇口博物馆激励新一代建设者勇于担当、不断向前，当好创新的推动者和实践者，续写中国故事的新篇章！
中国改革开放蛇口博物馆坐落于深圳市蛇口海上世界片区，由百年央企招商局发起，招商蛇口主持建立并运营，于2017年12月26日正式对外开放。是全国首家以改革开放为主题的历史博物馆，集中展示了蛇口40年筚路蓝缕、砥砺前行的改革发展历程，跨时代、全方位、多层面地展现了招商局在前海蛇口自贸区、粤港澳大湾区、“双创”基地建设，深化供给侧结构性改革和践行“一带一路”倡议等领域取得的一系列成果。以展览概念“高举一面旗，闯出一条路”为线索，通过“潮”“创”“开”“闯”“势”五大主题篇章贯穿蛇口改革开放40年发展历程，展现中国改革开放历史大潮下，蛇口工业区不惧艰难、敢为人先，从改革开放“排头兵”到深化改革“新标兵”的宏大画面。