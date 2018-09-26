光明日报：务实化解矛盾方为中美经贸摩擦解决之道

来源：光明网-《光明日报》

光明日报评论员

在走向文明的历史进程中，人类社会已普遍接受一套基于规则和信用的国际治理体系。各国无论大小强弱，均应相互尊重、平等对话，以契约精神共同维护国际规则，这对于促进全球贸易投资、促进全球经济增长具有基础性作用。然而近段时间以来，美国政府挑起并持续升级中美经贸摩擦，使两国政府和人民多年努力培养起来的中美经贸关系受到极大损害，也使多边贸易体制和自由贸易原则遭遇严重威胁。

9月24日，国务院新闻办公室发表《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，以大量事实和详细数据，从中美经贸合作互利共赢、中美经贸关系的事实、美国政府的贸易保护主义行为、美国政府的贸易霸凌主义行为、美国政府不当做法对世界经济发展的危害、中国的立场等六个方面对中美经贸关系进行了全面系统的梳理。白皮书阐明了中国的政策立场，表达了对中美两国经贸关系快速发展过程中出现的问题和争议应秉持积极合作的态度，通过双边磋商或诉诸世界贸易组织争端解决机制，以双方都能接受的方式解决分歧的一贯主张，也再次重申了中国坚定维护国家尊严和核心利益的坚强决定，对于贸易战，中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。

中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家。中美两国建交以来，经贸关系持续发展，利益交汇点不断增多，形成了紧密合作关系，不仅使两国共同获益，而且惠及全球。2015年美国对华出口和中美双向投资支持了美国国内260万个就业岗位；其中，中国对美投资遍布美国46个州，为美国国内创造就业岗位超过14万个，而且大部分为制造业岗位；2015年，中美贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元成本，相当于美国家庭收入的1.5%；2017年每个美国农民平均向中国出口农产品1万美元以上。

中美两国经济发展阶段、经济制度不同，存在经贸摩擦在所难免，关键是如何增进互信、促进合作、管控分歧。长期以来，两国政府本着平等、理性、相向而行的原则，先后建立了中美商贸联委会、战略经济对话、战略与经济对话、全面经济对话等沟通协调机制，双方为此付出了不懈努力，保障了中美经贸关系在近40年时间里克服各种障碍，不断向前发展，成为中美关系的压舱石和推进器。2017年新一届美国政府上任以来，却在“美国优先”的口号下，采取了一系列极端贸易保护措施，破坏了国际经济秩序，伤害了包括中美经贸交往在内的全球经贸关系，冲击了全球价值链和国际分工体系，干扰了市场预期，引发国际金融和大宗商品市场剧烈震荡，成为全球经济复苏的最大不确定因素和风险源。

合作共赢是大势所趋。对于中美贸易摩擦，两国应以全局综合视角看待，从维护两国战略利益和国际秩序大局出发，以求同存异的态度妥善处理分歧，务实化解矛盾。我们相信，美国的成熟政治家最终能够回归理性，客观全面认识中美经贸关系，及时纠正不当行为，使中美经贸摩擦的处理回到正确轨道上来。

《光明日报》（ 2018年09月26日 01版）（网站首页图：晨报微信制图）