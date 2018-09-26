工信部部长苗圩：做好自己的事 实现从制造大国向制造强国转变

来源：人民日报客户端-王政

9月24日，美国政府宣布对来自中国的2000亿美元商品加征10%的关税，中美经贸摩擦升级。中国制造业的韧劲究竟有多大？制造业有没有底气和能力应对各种风险挑战？今年前8个月我国工业运行的总体情况如何，呈现出哪些特点？工信部已经采取并且后续还会采取哪些措施帮助企业应对目前面临的困难？带着上述问题，记者近日采访了工业和信息化部部长苗圩。

我国制造业的韧劲和回旋余地还是很大的，我们有底气、有能力、有信心应对各种风险挑战

“今年前8个月，规模以上工业增加值同比增长6.5%，其中占工业85%左右的制造业增加值增长6.8%，快于年初确定的预期目标。”苗圩介绍说，除了增长速度有所提升，企业效益明显好转，实现两位数的增长之外，前8个月工业经济运行还呈现出以下三方面亮点：

一是高技术制造业增长速度快于整个工业增长速度。前8个月，高技术制造业增加值增长11.9%，增速快于整体制造业5.1个百分点。电子制造、航空航天器及设备制造、电气机械和器材制造等行业均保持两位数以上增速。

二是制造业投资增速稳步回升。1-8月制造业投资同比增长7.5%，比去年同期加快3个百分点。特别值得一提的是制造业民间投资增长8.6%，比去年同期加快4个百分点。大家都知道制造业的投入产出关系，今天的投入一定会带来明天的产出，制造业投资也实现了2016年3月份以来最快增速。

三是制造业进一步扩大对外开放。今年新修订的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，在一般制造业领域进一步放开了汽车、船舶和飞机等外商准入门槛，并定出了对外资开放时间表。今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛宣布进一步扩大对外开放的总体要求，大幅度地降低了工业产品的进口关税，对外开放取得了新的进展。

“面对各种风险挑战，我国制造业的韧劲和回旋余地还是很大的，我们有底气、有能力、有信心应对各种风险挑战。”苗圩说，首先，中国是全球巨大的市场，经过多年的发展，我们在制造业总量上位居第一。其次，从工业体系看，我国是联合国确定的所有工业门类体系相对比较完整的。经过多年发展，企业逐步走上了创新驱动发展路径。另外，多年来信息技术和制造业的结合，也催生了很多新的经济形式、新的业态，比如大规模个性化定制、服务型制造等，都给制造业带来了全新的发展空间和巨大潜力。

有党中央、国务院的坚强领导，有全国人民的大力支持，有成千上万家企业在创新发展道路上齐心协力坚持走下去，我们完全可以化不利为有利，化危为机，中国的发展也一定会进入到一个新的平台、新的高度。

中国正在抢抓新工业革命机遇，推动制造业向产业链中高端迈进。但是，海外报道称中国要花10年时间在10大行业中取代美国，这是一种误读和误解

“我们错过了前几次工业革命，在新一轮工业革命中，我们一定要抓住机遇，解决发展当中存在的问题，推动制造业向产业链中高端迈进。”苗圩说，工信部主要做了以下几方面工作。

一是完善融合发展政策体系，出台一系列指导性文件。同时，注重发挥地方政府作用，实现“横向联动，纵向贯通”的联动机制。

二是持续开展两化融合试点示范。新工业革命最大的推进器，就是信息通信技术和制造业的融合发展。工信部在2013年就制定了两化融合管理体系国家标准（23000系列），并在国家标准化委员会的支持下将其提交到ISO（国际标准化组织）。国家标准制定以后，工信部动员广大企业贯彻，并选择部分有意愿的企业开展第三方诊断评估，还有一些企业自愿参加了对标准体系贯标的认定工作。目前，已经遴选了近200个制造业与互联网融合发展试点示范，116个制造业“双创”平台试点示范。

三是推动制造业“双创”发展。按照党中央国务院推动“大众创业 万众创新”的总体要求，工信部鼓励中小企业更多的运用信息通信技术推动企业发展。同时，打造了一大批面向中小企业的公共服务平台，包括云平台等，为中小企业“上云”提供帮助。

四是实施工业互联网平台建设及推广工程。工业互联网涉及到三个方面。一是网络侧，工信部积极推动有线、无线宽带网络建设发展，特别是5G建设发展。二是打造了若干个面向中小企业的公共服务平台，实施工业互联网平台培育、百万工业APP培育、百万工业企业上云等工程。三是保证工业大数据的安全，制定了一系列保护个人隐私和企业数据安全的措施，防止数据被攻击、篡改。

截至目前，制造业重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过73%，数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到67.4%、48.4%，制造业数字化、网络化、智能化水平持续提升。

“我注意到海外有报道称，中国要花10年时间在10大行业中取代美国，这是一种误读和误解，这也过高的估计了中国的实力。”苗圩说，早在2015年11月他曾给政协委员做过一个讲座，当时说到从技术、制造业发展等方面看，中美之间大概有三十年的差距。中国大体上要分三个阶段，花三个十年才能追上美国，至于说取美国而代之，这不是中国政府所制定的目标。中美两国应该是竞赛谁跑得更快，而不应该互相指责谁跑得更快，在这个方面加强合作、互利共赢是一条成功的经验。任何一个国家不可能关起门来只谋求自己的发展，这是多年来国际发展经验所证明的一条发展道路，必须坚持对外开放。

“我们还是要保持战略定力，按照既定的目标和方针，实现中国从制造大国向制造强国的转变。”苗圩说。

按照中央确定的“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的总方针，给企业创造更好的营商环境、投资环境，大幅降低企业非税负担

苗圩表示，工信部将按照中央确定的“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的总方针，做好下半年的各项工作。要按照中央的总体部属，进一步简政放权，放管服结合，对在中国的外资企业和国内的企业给予更多的关注、关心，给企业创造更好的营商环境、投资环境，鼓励、吸引更多外资到中国来发展。

大幅降低企业非税负担，是今年企业减负的重要工作，也是帮助企业迎接挑战的重要措施。苗圩说，工信部在四个方面着力推进企业减负，一是发挥好减轻企业负担部际联席会议机制作用，推动国务院已经确定的减税减费政策措施出台落实，确保企业有获得感。

二是按照国务院第三次常务会议关于“确保一般工商业电价平均降低10%，降价效果要组织第三方评估”的部署，建立第三方评估机制，评估工商企业是否有10%的电价下降。

三是开展涉企保证金专项检查。对于过去一些行业要求企业缴纳的保证金，能取消的尽量取消，不能取消的开展专项检查，确保企业保证金能够使用规范，不会增加企业负担。

四是推动产融合作，降低融资成本。工信部在全国选取二十多个城市，会同人民银行、证监会，开展产融合作试点，推动金融机构把更多的资金疏导到实体经济上来，解决中小企业融资难、融资贵问题。同时，会同人民银行、银监会，开展了一项企业在手订单的质押、担保、融资政策（PSM），促进金融行业支持实体经济发展。