精准施策看“六稳” 前八个月工业经济增长快于年初预期

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：中共中央政治局7月31日召开会议，提出要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。“稳”字当头是做好下半年经济工作的主基调，把握经济运行新变化，积极主动有作为。从今天起，新闻联播推出权威访谈《精准施策看“六稳”》专栏。

日前，工业和信息化部部长苗圩接受本台记者专访表示，今年前八个月工业经济运行稳定，制造业亮点颇多，下一步将切实降低中小企业负担，促进金融支持实体经济的发展。

今年前八个月，我国规模以上工业增加值增长6.5%，特别是占工业85%左右的制造业，增长了6.8%，快于年初确定的预期目标。制造业的投资比去年同期增长了7.5%，是2016年3月份以来最高增速。

在谈到切实降低中小企业负担时，苗圩表示，在推动国家已经确定的减税降费政策措施落实的同时，还要进一步降低企业用电价格、开展涉企保证金检查，同时推动金融机构把更多的资金疏导到实体经济上，解决中小企业融资难、融资贵的问题。

在谈到中美经贸摩擦时，苗圩表示，中国制造业总量上已经位居世界第一，在联合国确定的所有工业门类体系当中，中国制造业体系相对比较完整，目前应对各种形式的经贸摩擦有底气、有能力、有信心。

苗圩表示，虽然中美之间经贸摩擦在不断升级，但是中国对外开放的决心不会受到影响。

苗圩表示，随着进一步扩大开放，还将分年度、分期不断降低进口关税水平。特别是工业类产品的进口关税。同时进一步鼓励中国的企业走出去，在“一带一路”沿线国家投资、发展，为当地的经济和社会发展作出中国贡献。