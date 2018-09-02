来源：新华网

新华社北京9月26日电 题：保持定力信心 迈向制造强国——工信部部长苗圩回应当前工业经济热点问题

新华社记者张辛欣

工业经济是一国经济的筋骨，是在全球经济进入深度调整期，我国重构竞争力的有力抓手。面对错综复杂的国内外经济形势，以创新为驱动，抓住新一轮技术革命契机，我国工业经济正呈现出新态势，向好因素逐步聚集，转型步伐正在加快。

如何看待工业经济运行情况？中国制造如何应对不断变化的国内外形势？工信部部长苗圩近日接受新华社记者采访，对上述问题进行回应。

工业经济平稳运行 向好态势明显

今年以来，我国工业经济在直面挑战、抢抓机遇中，不断提升经济韧性和抵御外部风险能力，呈现出平稳向好的态势。

国家统计局数据显示，前8个月，我国规模以上工业增加值同比增长6.5%，其中制造业增加值增长6.8%，快于年初确定的预期目标。

在诸多指标中，投资增速是亮点之一。苗圩说，今年1至8月我国制造业投资同比增长7.5%，比去年同期快3个百分点，实现了2016年3月份以来最快增速。

“今天的投入将带来明天的产出。”苗圩说，这些支撑了工业稳定向好的运行态势，也表明了企业、产业和社会对我国制造业的良好预期。

高技术制造业的表现彰显着结构转型的步伐。苗圩说，前8个月，高技术制造业增加值增速快于整体制造业5.1个百分点。电子制造、航空航天器及设备制造等行业均保持两位数以上增速。

苗圩说，中国制造结构调整在深入推进，越来越多的企业将创新作为发展第一动力，重视研发，紧盯市场，变革机制，走上从制造到创造的内涵式发展道路。

拥抱信息技术，产业、企业融合态势显现。苗圩说，截至目前，制造业重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过73%，制造业数字化、网络化、智能化水平持续提升。信息技术和制造业的结合催生了大规模个性化定制等新业态，带来了发展的空间和潜力。

苗圩说，尽管在科技等领域，我国和发达国家还存在较大差距，工业经济运行也面临诸多挑战，但只要坚持创新发展路径，不断激发市场主体活力，利用好内需潜力，释放制度优势，就能将不利变为有利，推动中国制造发展进入新的平台。

保持战略定力 坚定发展信心

面对稳中有变的环境，保持定力，坚定信心，才不会迷失方向。7月底召开的中央政治局会议提出稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，为未来经济工作指明重心和方向。

苗圩认为，经过长期发展，我国制造业实现了历史性跨越。巨大的国内市场、完备的产业链条和适应全球标准的品质保障体系等为中国制造打下坚实基础。与此同时，长期向好的工业经济基本面、持续推动的创新转型成为稳定预期、提振信心的压舱石和动力源。

苗圩认为，就近期而言，中美经贸摩擦对我国企业、产业的影响有限。我国制造业具备较大回旋余地，有韧劲、有能力克服现在遇到的困难，有底气、有信心化危为机。

“我国将保持战略定力，按照既定的目标和方针，切实从制造大国向制造强国转化。”苗圩说。

近期，稳预期、提信心的举措正不断发力。苗圩表示，下一步将完善融合发展政策体系，持续开展两化融合试点示范，实施工业互联网平台建设及推广工程，推动制造业“双创”发展。

在企业减负方面，苗圩说，要发挥好减轻企业负担部际联席会议机制作用，确保一般工商业电价平均降低10%，开展涉企保证金专项检查等，将企业减负落到实处，同时将在全国选取二十多个城市，会同有关部门开展产融合作试点，促进金融行业支持实体经济发展。

“要把握好政策出台的时机和节奏，进一步简政放权，给企业创造更好的营商环境、投资环境。”苗圩说。

坚定对外开放 合作谋求共赢

一个开放的商品、服务和资本市场，必将推动相关国家和全球经济的增长与繁荣。在经济全球化的当下，任何一个国家都不可能关起门来谋求自己的发展，唯有合作共赢才能通向世界更好的未来。

“虽然中美经贸摩擦升级，但我们对外开放的决心没有因此受到任何影响。”苗圩说，在新一轮的扩大开放中，我国降低外资进入中国的准入门槛，特别是在一般制造业领域进一步放开了汽车、船舶和飞机等制造业外商准入的门槛，并制定出了对外资开放时间表。与此同时，我国较大幅度降低了工业产品的进口关税，对外开放取得了新的进展。

“现在，我国关税总体水平低于发展中经济体总体水平。随着进一步的扩大开放，我国还将分年度、分期不断降低进口关税水平。”苗圩说。

在继续坚持“引进来”的同时，我国还进一步鼓励中国企业“走出去”，特别是在“一带一路”沿线国家，为当地的经济和社会发展做出应有的贡献。

“我们相信对外开放的大门只会越来越大，不会受到中美经贸摩擦的影响。”苗圩说。（网站首页图：新华社资料图片）