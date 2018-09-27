老旧小区加装电梯进入快车道 提升居民生活品质-“悬空”老人可随时下楼“接地气”

晨报记者 胡 迎

从一栋、两栋，到五栋、十栋……加装电梯，越来越成为居住在老旧住房里市民的迫切期待。但是电梯怎样才能建得又快又好，建成后真的会给居民生活带来很大的变化吗？

昨天，记者实地走访了全市首家加装电梯事务所和首批加装电梯的小区之一，了解如何才能让许多市民期待的加装电梯流程驶入快车道，感受老旧住房装上电梯后所带来的便利和实惠。

成立加装电梯事务所

众所众知，加装电梯在征询意愿、制定方案、选择施工单位和审批等环节上有着不少的门道，需要专业负责的人员进行梳理才能少走弯路，提高办事效率。今年3月，上海首家专为老旧小区加装电梯开展服务指导、承接委托管理的社会服务机构——虹口区家加乐加装电梯事务所在江湾镇街道挂牌成立。

这家事务所由5名加装电梯工作的“老法师”组成，在意愿征询、行政审批、施工管理、运维保养等四个关键环节给予专业指导，只要是本市老旧小区居民，有意愿加装电梯的，都可通过这家事务所获得帮助指导。

6个多月以来，结合居民反馈和工作实际，事务所不断改进工作方法和效率：将社区征询流程和加装电梯规范性文件转换为更为简单清晰的流程图；对居委会如何推进加装电梯工作进行了明确提示，在公开规范指导居民操作流程的前提下，进一步提高加装电梯的质量和效率。9月初开工建设的两栋上世纪八九十年代的老式六层居民楼加装电梯项目，从3月有意向加装电梯到项目立项，历时不到3个月，项目立项再到开工也就3个月，预计年底前即可完成交付，9个月的时间再次刷新了虹口区居民楼加装电梯的速度。

“现在下楼方便多了”

宜川二村184号是上世纪八十年代的老公房，居民平均年龄70岁，最大的94岁。每每居民走到自家楼下看着手里的大包小包，真是上楼兴叹、一步三摇，甚至有些步履蹒跚的老人只能成为“悬空”老人。

“我这种岁数的老人，一年一个（身体）变化，每次下楼都要下很大的决心。”对于家住宜川二村184号5楼94岁的董老伯而言，每一次上下楼都是一种折磨，从一楼爬到五楼，起码要10分钟。

2016年初，宜川二村184号居民提出加装电梯申请，在宜川街道、居委会的协调下，走上了加装电梯工作的加速通道。2017年7月，宜川二村184号房屋新安装的电梯交付使用。“现在什么时候想去图书馆还是公园，只要手指一按就下楼了，方便多了！”董老伯说道。

如今，宜川二村小区内的其他居民以及很多外来小区都来184号取经，特地体验一下加装电梯后所带来的巨大变化。据了解，受184号带动影响，不远的178号、179号和180号单元居民也纷纷动议，目前这三个单元的加装电梯工作都已进入到公示阶段，未来宜川二村还会有更多的居民将享受到加装电梯所带来的便利。