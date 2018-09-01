促进教育公平，信息化如何破解“掐尖战”？-一张学籍卡背后的奥秘

晨报记者 林颖颖

编者按

上周，世界人工智能大会在沪举行，“AI+教育”成为社会各界人士关注的焦点之一。《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》提出，2020年上海要率先实现教育现代化，教育信息化是其中很重要的一块。而基础教育的信息化，与孩子们的成长密切相关，受到众多家长和教育界人士的关注。

在破解教育发展难题上，目前上海达到了怎样的水准，还将往哪里去？即日起，晨报推出上海基教信息化破解教育“三难”系列报道，分别聚焦：促进教育公平，信息化如何破解“掐尖难”；提升教育质量，信息化如何破解“减负难”；改善教育管理，信息化如何破解“治理难”？

今天第一篇，促进教育公平，就从起点——一张学籍卡背后的故事说起。

1 2015年系统建立前择校一度“白热化”

一名上海新生的入学要经过几个步骤？不必熬夜排队，没有烦琐流程，只要登录一个网站，登记信息，上传照片，选择学校，等待验证，即可顺利被录取就读新学校。2015年启用的“上海市义务教育入学报名系统”，每年为全市小学一年级近20万名入学适龄儿童（含特殊儿童）和近15万名初中新生提供公平的起点。

“2015年招生季开启之前，上海家长们的择校热很严重，几乎达到了白热化。”一位教育界人士这样描述当时的择校热。这，在当年的亲历家长和媒体报道中得到了印证。

2012年孩子备战“小升初”的家长王莉（化名）女士回忆，当年自己带着孩子在两天内，马不停蹄地参加了5所民办初中的面试。“确实很辛苦，但是当时没有限制，不多报几所，作为家长总归不踏实。”2013年，媒体公开信息显示，当年上海迎来又一个生育高峰，16万多的金猪宝宝面临“幼升小”，部分热门民办小学出现了20:1、55:1，甚至更高的招录比，这意味着20个孩子中只有一个被选入该民办小学，而更为热门的民办小学，是从55个孩子中选出一个。在民办学校“掐尖战”越演越烈的同时，也有家长炫耀自己的孩子同时接到四五所知名民办小学录取通知书，当时的家长还热衷于传授“赶考经验”，更进一步助推了跨区择校风。

2014年，市教委出台招生政策，民办小学每人限报2所，民办初中限报3所，同一天面谈。如果说政策是“本”，那么信息化就是“标”，是手段。破解基础教育学校“掐尖”、家长择校，需要有力的技术手段来实现。否则，还是有人钻政策的空子。

于是，在学籍卡大数据系统的基础上，2015年上海市义务教育入学报名系统应运而生。

2 140万学生数据汇集从一张学籍卡开始

上海市电化教育馆（以下简称“上海电教馆”）的上海学生信息管理服务中心，负责人吴郑红博士以及她的同事夏寅、陈群，负责全市小学、初中、高中所有在籍学生的学籍登记、入学报名、电子学生证和毕业证等工作。中心数据显示，目前，在籍的上海市基础教育学段学生有140余万。

140万学生数据汇聚的故事，要从一张学籍卡开始——2012年正式挂牌的上海市学生信息管理服务中心，一开始就是为了解决学籍管理。

在2012年之前，上海学生的信息大多数都是登记在纸上，信息管理与共享很不方便。“如果一个学生要转学，家长要辗转多个窗口办手续，跑断腿。有了上海学生学籍信息管理系统，一张学籍卡上面写入了学生的所有身份信息，手续办理就方便多了。”上海市电教馆馆长张治博士说。学籍卡系统还便于政府了解学生的总体情况，根据大数据配置教育资源。比如，在考虑某个区到底要不要新建一所初中，现有的学额够不够，在信息不对称的时候，就很难把握。现在有了学籍系统，就可以预测该区在读小学生的人口变化。

在数据共享的基础上，2015年，上海市义务教育入学报名系统上线运行。自此，上海市新生入学，都统一到了同一个大数据平台上，实现了统一入口。

3 系统里的每个按钮就是一个入学动作

上海电教馆12楼会议室大屏幕上的后台系统，是“上海市基础教育学生信息管理及业务监控运营平台”。与这个平台对接的前端平台之一，就是“上海市义务教育入学报名系统”。

2015年开始，每年4月上旬，当年的“幼升小”适龄儿童、“小升初”的学生，要先到“上海市义务教育入学报名系统”这个数据安全达到“三级安保”等级的系统，进行信息核对与确认登记。

“以前是家长自己填信息，现在是教委、公安、人保数据共享，首次实现了跨行业的数据共享与数据运用。如此一来，入学报名系统就有了大部分适龄儿童的身份数据。家长只要核对就好。信息一旦确认好了，各区教育行政部门就可以根据孩子所属的户籍信息和就读意愿信息，结合本区的招生政策为学生就近分配，学校学区也自动划分好了。”吴郑红介绍说。

“登记进度”、“幼升小民办报名情况”、“幼升小公办分配审核进度”、“小升初信息核对情况”、“小升初公办统筹分配情况”……记者看到，仅仅在这个平台的“招生监控”页面上，就有21个按钮，对应着“幼升小”、“小升初”的每一个入学环节。而点开其中的每个按钮，背后蕴含着的大数据，更显示着上海升学的现状和趋势。

“比如，系统数据能精确显示，每个区的人户分离学生数，每个区的人口导入数量。这些，都有利于政府在整体层面上对教育资源配置作出优化。这些数据也是促进学区化、集团化办学的数据支撑。”张治说。

4 每个不规范“操作”都会留有记录跟踪

系统操作的好处，不仅在于便捷，更重要的在于其透明、公平。“报名-招生-录取”全程监控，步步留痕。

家长和学生可及时了解市、区教育部门公布的招生政策和实施办法，查询子女入学相关信息，获取公办入学通知，民办中小学面谈以及录取通知。系统还起到了“双向约束”作用，招生信息更加公开透明，形成更为有利的社会监控体系。

“因为学生、家长在登录系统信息确认后，就知道自己该进哪所学校。如果进的不是那所学校，或者某个孩子不应该进哪所学校却进了，那么就会立刻暴露出来。”张治说，如果不规范地调配了某一个学生，哪个角落的一个小操作，电脑都会有记录跟踪，系统上的所有人都会看得到。

为了推进义务教育的公平、均衡，上海在教育信息化中，坚决顶住了各方面的压力。“一开始有家长觉得麻烦，搞择校不方便了，不理解我们。但是，最后政策执行确实透明了，成效很大，越来越受欢迎。”在这个系统上，记者看到，每所民办小学和初中的报名人数一目了然。今年系统还可以自动弹出一户5年内是否有过入学的信息。

未来，对报名人数特别多的学校，是否可能像景区客流高峰一样，实现信息实时预警，并发送给升学季的家长？张治对此表示，目前还无此计划。“对于这个事情一定要慎重，否则反过来会帮学校做了‘宣传’，加剧了择校热。”

5 从四处奔波择校到理性精准选择

在信息平台推出的同时，2015年家长被要求在这一入学报名系统上统一网报时间，统一面谈时间，同时招录时间也统一。之所以出台政策，要求在短时间内进行报名、面谈，就是为了避免学校对学生进行“掐尖”测试，避免家长的四处奔波和盲目择校。

今年上半年，本市又出台公民同招、新中考政策。市教委的政策与后台系统信息化，“本”与“标”形成呼应，民办择校热大幅降温，民办小学报名人数为1.99万人，比去年少了近一半，报名人数和招录取人数的比例为1.4:1，今年民办初中报名人数2.97万人，报名人数和招录取人数的比例为1.4:1，去年为1.5:1。

今年孩子入读小学一年级的家长陈芳（化名）女士告诉记者，今年公民同招后，她了解到，自家对口的公办小学还不错，而且也相对热门，本来还想让孩子试试民办小学，但再三斟酌，还是直接选择了对口的公办小学。“不折腾了，万一考不上民办，可能无法上对口的公办学校，这样对孩子来说有些折腾,而且风险很大。现在孩子读了对口的公办，离家近，老师也很负责。”

打一小学教育集团理事长卞松泉说，今年公民同招第一年，无论是民办打一，还是公办打一，9月开始的新学期教学并没有发生变化。拿民办打一来说，公民同招，只是招生季可选择的学生相对减少了，但生源的改变并不明显，进来后的教学还是一样的。打一小学作为上海第一所集团化办学的学校，在学籍卡实现信息化管理后，打一小学对口地段的学生信息情况更明确了，被网友称为“上海最严的地段招生”能够做得更加精准了。学籍卡的信息化管理，不只是做到了学籍管理的科学与规范，也有助于更好地实现教育起点的公正与公平。