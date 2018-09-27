“三通一达”上调发至上海的派送费-大多自下月开始，顺丰、德邦暂不调整 暂时不会对上海市民寄件产生明显影响

晨报记者 张 立

9月21日，中通快递宣布从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。随后，韵达快递和圆通快递“跟进”。昨天傍晚，记者了解到，申通、百世也相继宣布调整派送费。不过，截至昨天晚间截稿时，顺丰、德邦相关负责人表示，还未收到价格调整的消息。

上调幅度多为0.5元/票

2018年9月21日，中通快递在其官网发布公告：“从2018年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用……具体费用调整幅度，由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。”同样对快递费用进行调整的还有韵达快递，记者从韵达快递相关负责人处了解到，从10月1日开始将会调整全国到上海地区的配送费，将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。此外，圆通相关负责人也表示，将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调，上调幅度为0.5元。但是具体实施日期，圆通方面并未给出明确回应。

中通、圆通、韵达相继涨价，那么身为“三通一达”成员之一的申通是否也会顺势调整价格呢？对此，申通相关负责人于9月26日表示，申通将从10月1日起，调整全国各地到上海的派送费，上调幅度为0.5元/票。

同样在9月26日，百世相关负责人也表示，将从10月1日起调整派送费。至于如何调整，百世相关工作人员表示，基础派费的上调是企业发展的常态工作，是企业内部调整，和快递价格并无直接关系。

值得注意的是，在三通一达等多家快递企业对派送费进行调整时，另一家备受关注的快递公司顺丰快递则明确表示，暂时还不会对快递价格进行调整。同样，德邦物流相关负责人也最终确认表示，暂时不对物流价格做出调整。

同城快递费应不会变化

值得注意的是，对于此次各家加盟制快递公司调整的“全国各地至上海的派送费”这一说法，不少市民都表示疑惑，对此，有业内人士解释道，在快递行业，不仅仅有“派送费”，还有“称重费”、“中转费”、“快递费”等各类成本价格的名目，而此次调整价格后，影响的是由全国各地寄往上海的快件的费用，且不影响上海寄往上海的快件费用，“因为上海寄往上海，已经属于同城范围，不在此次调整范围之内”。

此外，业内人士提醒道，此次各家快递企业调整全国各地发往上海的派件费，暂时不会对上海市民寄件产生明显影响。

对于快递公司价格调整一事，昨天下午，记者分别前往中通、申通、圆通、韵达几处快递网点进行询问。一家圆通快递的工作人员表示，暂时还未收到涨价的相关消息，“如果总部有人来说，我们就会跟着一起涨价”。另一位韵达快递的工作人员告诉记者，就算是调整费用也是“十一”之后，“现在寄东西还是一个价格，而且，上海寄到上海的费用应该不会变化”。