［相关新闻］-快递柜要是都收费了，这钱谁来出？-■目前多数快递柜未强制性收费 ■专家：费用应该由电商承担

晨报记者 张 立

离“双十一”越来越近，几家快递巨头已经宣布将在“十一”过后开始涨价，而负责“最后一公里”的快递柜最近似乎也动起了收费的念头。

昨天下午，记者走访申城部分小区发现，确实有一部分快递柜会对一些存放超过24小时的快件收费，但多数快递柜目前还没有出现强制性收费的情况，仅仅会弹出一些打赏的页面，消费者可以选择是否支付费用。不过，也有专家表示，快递柜费用应该由电商承担。

部分快递柜已开始收费

记者从快递柜企业“速递易”的相关工作人员处了解到，在上海的速递易快递柜已经开始尝试对超过24小时未取件的快件收取服务费，但是具体会收取多少费用，并没有统一标准。

不过，昨天下午记者走访申城各小区发现，目前丰巢、菜鸟驿站等一些快递柜还没有出现强制性收费的情况。记者看到，在一处丰巢快递柜前，不少前来取件的市民通过扫描快递柜页面后，快递柜便会弹出一个询问收件人是否愿支付一元以作打赏的页面。

“一般性不会打赏。”市民王小姐说道，因为根据快递柜的设置，只需要选择跳过打赏，市民依然可以顺利取走自己的快递，“它不会强制你付钱，如果有时候放在柜子里的时间实在是太长，我可能会选择打赏一下”。

记者从丰巢相关工作人员处了解到，用户扫码打赏仅仅只是一种鼓励性付费并非强制性，现在取件依然是免费。

若收费投柜须先询问

需要注意的是，快递员擅自将快递柜当作送货首选，一旦快递柜开始收费，对市民而言无疑是一笔不小的损失。

赵小姐是个资深的网购达人，因此几乎每天都有许多快递会送来，“一旦快递柜开始收费，而快递员又自说自话把快递全部放进快递柜，那我一个月要支付多少费用啊？”赵小姐表示，现在网购商品已经支付了运费，“难道这笔运费不应该包括了我享受送货上门的服务吗？”

市民蔡先生表示，如果快递柜要收费，首先快递员必须提前告知，“现在快递柜的大小也都不一样，收费标准肯定也不同，快递员如果要放进快递柜，那一定要说清楚放哪个柜子，多少钱，得事先征求收件人的同意才行。”

平台应给消费者选择权

那么，快递柜应不应该收费？这笔费用又该由谁来承担呢？

对此，快递物流咨询网首席顾问徐勇表示，目前上海强制性收费的智能快递柜并不多见，“可能出现的收费情况是超过24小时，然后弹出一个窗口，点赞或者看看你是否愿意付费”。

徐勇表示，根据《快递暂行条例》规定，快递应当送货上门，因为消费者在购物时已支付了上门的费用，因此快递柜是不应该向消费者收费的，但从实际操作角度去看，快递柜是一种公共资源，如果因为消费者长时间占用快递柜收取费用，那也有一定依据。

“但是快递柜可以由电商进行付费。”徐勇表示，电商在卖东西过程中，消费者已经将快递费用支付给电商，那作为快递柜公司，应当合理地向电商收取费用。“而快递企业更多的是一个递送的角色，不应该承担这个费用。”

此外，徐勇表示，一旦快递柜开始收费，那电商平台就应当给消费者一个选择权，比如，送上门的、送到柜子的、送到驿站的都应该有不同的收费标准，让消费者去选择，“明码标价，用价格的方式去调节不同的服务需求”。