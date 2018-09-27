“文明养犬”公益宣传活动进社区

晨报首席记者 张益维见习记者 荣思嘉

今年，新闻晨报、周到上海持续关注“不文明遛狗”导致的狗粪扰民问题，引发广大市民共鸣。

昨天，新闻晨报、周到上海携手上海中原开展了“文明养犬”线下宣传活动，倡导“社区是我家，清洁靠大家”，主动向养狗市民发放清理狗粪的拾便器，呼吁所有养狗人士在遛狗时，主动牵好狗绳，带上清理狗粪的工具，把狗便清理干净。

免费发放拾便器

作为“遛狗不清理狗粪”现象比较严重的一个老小区，控江路121弄的小区花园里时不时可以看见狗粪的踪迹。

昨天，中原地产控江一店就把“文明养犬”的线下宣传活动搬到了控江路121弄。李巧明是中原地产控江一店的经理，因为工作的缘故，李巧明和同事们经常会带着客户在附近小区租房、买房。她直言，如今，小区环境越来越受到客户重视，而狗粪则是小区环境和业主素质最直观的体现。这一观点，得到了控江路121弄不少居民的赞同。

业主魏先生是一只2岁的小拉布拉多犬的主人，看到小区在举办文明养犬的宣传活动后，专程牵着他的宠物狗“静静”来参加活动。魏先生说，遛狗时，他都会牵着狗绳，并用废报纸等对狗粪进行清理：“个别人遛狗不清理狗粪，等于让所有养狗人来背锅，伤害的是所有养犬人的形象，激化了养犬人和其他居民的矛盾。”居民王老伯养的是小泰迪，他看到活动现场在免费发放拾便器，特地去通知了很多养狗的居民，提醒大家“文明养犬”，自觉清理狗粪。

遛狗牵绳是对狗狗负责

昨天，不少养狗居民在活动现场交流经验时，发现有一名居民遛狗时没拴狗绳，就提醒她这样不安全。但这名市民坚持认为，自家的狗狗是小型犬，非常听话，不会吓到别人的。

对此，中原地产一位员工讲了一个自家宠物狗的故事：今年中秋节，她养了8年的泰迪狗“墨墨”，突遇车祸被撞身亡。原因就是那天遛狗时，没有给“墨墨”牵绳。“‘墨墨’就是那种非常胆小的狗狗，平时过马路都是我爸妈抱着的。谁也没想到，它自己过马路，遭遇了车祸。”她说，“遛狗牵绳不仅是对他人负责，也是对狗狗负责。”

控江路121弄居委会的孙主任说，小区近70名志愿者们都加入到了“文明养犬”宣传活动中，希望能借助这次机会，在小区里养成“宠物不扰邻、自觉清理狗粪”的习惯。