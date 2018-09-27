加拿大重大车祸令人心有余悸 部分伤者至今未收到赔付-长假游境外，旅游保险应该这样买

晨报记者 李 俊 见习记者 杨晓东 实习生 杨瑷竹 贺岸雄

国庆长假将至，又将迎来出境游高峰，而两个月前在加拿大安大略省发生的重大车祸依旧令人心有余悸，尽管车上乘客均配置过保险，但其中相当一部分伤者未能收到赔付，至今仍在为天价医疗费而苦恼不已。

如何才能避免此类悲剧？究竟要怎样配置保险，才能确保被保险人在境外发生意外时，不再需要花一分钱，彻底免去后顾之忧。

担忧医疗费得不到赔偿

两个月前，加拿大安大略省Prescott401高速公路发生了一起重大车祸，一辆载满中国游客的大巴撞到围栏、冲出公路撞向灌木丛。车上的游客、导游、司机一共37人。现在，遭遇车祸的中国游客已经陆续返回国内。但是仍有一些伤者，因为在加拿大住院治疗产生的天价医疗费而苦恼不已。

22名上海游客找了MG Law法律事务所作为代理。事务所的代理律师米雅 （M iryam Gorelashvili）表示，中国的保险公司仅承担事故发生后30天内的医疗开支。因此后续接受治疗的医药费都要游客自掏腰包。肇事大巴的保险公司Safety Insu rance在事故发生后第一时间没有对受害者进行伤情评估，到现在为止也没有给伤者任何理赔。

据了解，幸存的游客大多数遭遇了头部创伤、骨折等，还有的出现了心理问题（创伤后应激障碍），需要接受心理治疗。如今伤者不仅承受着生理和心理上的双重痛苦，还要面对天价医疗费。

据CBC报道，一些伤者向亲朋好友借钱凑医疗费，有的人没有亲属照顾，因欠下巨额费用，甚至想过自杀。律师米雅表示：“一些伤者亲眼目睹了家人的死亡，受到的伤害非常大。然而在忍受身心折磨的同时，还要担忧巨额医疗费得不到赔偿。”

保额最高可达100万元

相对于境内游，境外游存在更多的不确定性，不同国家和地区对境外游客在签证时是否购买旅行意外险也有不同的要求。有的国家无强制保险规定，而有些国家则设有明确的保险规定。其中，部分国家对境外险种有明确要求，部分国家对保障额度有相关规定，甚至还有国家对投保的保险公司也有限定范围。因此，选购境外游意外险需要慎重全面的考量。记者对在网上销量最高的几款境外旅游险产品进行了了解。

平安境外旅游保险分为亚洲、申根、全球三款套餐，保障范围包括意外身故残疾/突发急性病身故、公共交通意外（飞机、火车、汽车）伤害身故、紧急救援医疗、紧急医疗转运/送返、遗体/骨灰转运、当地安葬/丧葬等。从保额来看，亚洲、申根套餐的意外身故残疾/突发急性病身故、公共交通意外（飞机、火车、汽车）伤害身故保额相同，均为10万元；紧急救援医疗、紧急医疗转运/送返、遗体/骨灰转运方面，申根套餐要高于亚洲套餐。而全球套餐除当地安葬/丧葬额度与亚洲、申根套餐相同外，在各保障范围内的保额额度均远高于亚洲和申根套餐，最高可达到100万元；此外，与亚洲、申根套餐相比，全球套餐还附加了紧急救援住院津贴、递送必要药物和医疗产品、协助送回未成年子女（未满十六周岁）等保障范围。

国寿的“境外畅行无忧”产品与平安境外旅游保险则有所区别，该产品并非针对区域进行分类，而是针对享受服务的类型划分。它主要分为三种可选类型：尊贵型、舒适型和经济型，其中尊贵型1天的保费为109元，舒适型1天的保费为76元，经济型1天的保费为35元，这三种类型均可自由选择1-30天的保险期限。据了解，该产品的优势在于三个方面：第一，高性价比，价格优+保障全的高性价比组合，境外畅玩专属定制；第二，全保障，全面保障旅游意外及医疗费用，扩展高风险运动、恐怖袭击风险、行李延误丢失、班机延误、家庭财产等责任；第三，专业救援，提供专业的紧急医疗转运及运返、安排亲属探访、医疗费用垫付、等待救援服务。

遇重大事故“先赔后审”

“买险容易，理赔难”，是很多人对意外险的吐槽。除去对产品保额与保障范围的关注，对理赔方面的了解也必不可少，保险人在保险标的发生风险事故后，保险公司要对被保险人提出的索赔请求进行处理，在保险经营中，保险理赔是保险补偿职能的具体体现，而其处理流程与速度也直接体现其产品与服务的质量。

太平人寿上海分公司高级经理吴羡表示：“除了常规的境外旅游险保障，在发生重大事故的时候，太平保险会主动排查事故当中是否有其客户，并与出险方的家属联系进行对接；当确认了事故的真实性，甚至可能会出现‘先赔后审’的情况；事故发生后，一旦确认真实性，提供完整的就诊票据，理赔时间就会缩短到10秒以内，通过太平保险的线上APP申请赔付可实现立即到账。”

针对境外旅游场景的保险方案配置，除了基本的意外身故保险责任，以及旅行期间医疗费用保险金补偿责任以外，中国人保还推出了商务旅行保险及环球游旅行险。上述险种涵盖了紧急医疗运送和费用补偿、慰问探访交通费用补偿和津贴给付、门急诊和住院医疗费用补偿、遗体运返和丧葬保险金、旅程取消或缩短费用补偿、行李和随身物品丢失赔偿、航班延误赔偿和个人责任等责任。

[专家支招]

配置双重保险，增加出行保障

针对加拿大重大车祸后乘客未收到保险赔付，面临天价医药费的情况，中国人保上分意外险部总经理建议市民在选择出国旅游时要同时配置国内、国外双重保险，“国内保险包含了国外基本的急救医疗服务、出险后运送到医疗机构的救援服务，以及病情稳定后运返国内的救援服务，即在国外出险后可以保证紧急救援服务、医疗急救，稳定后回国治疗的相关费用全覆盖。国外保险可以提供更加完备的当地医疗服务，但价格不菲，同时由于各国国情不同，建议对保险除外条例进行详细了解，可以在很大程度上避免产生高额费用需要自理的情况发生。发达国家的保险机构、中介比较规范，专业性较强，可以应被保险人的要求对保单进行详细的解释说明。”

当前中国消费者在境外旅游时会涉及跨国界，语言、气候、风土人情等方面的差异，而使风险问题较国内旅游更为复杂。平安产险表示，从平安产险的报案和赔付案件来看，境外出游既包括传统出行方式易出现的安全问题，例如水土不服导致的疾病住院、意外磕碰受伤、发烧感冒突发急性病等，还包括难以预测的，如证件遗失、航班或者托运行李延误影响出游行程、语言沟通不顺畅或对当地风俗禁忌的不了解造成的误会等。

最值得注意的是，在许多国家，急诊及住院医疗消费较高，感冒发烧等常见病治疗费用动辄上万元，若涉及到救援援助费用则更为昂贵。所以，对于多数出境旅游的中国消费者来说，语言不通、陌生环境中突发事件的处理、高额治疗费是较常见的风险点。因此，平安产险建议：“出境旅行的中国消费者，要提前做好安全防范准备及选择一份保障全面的境外旅行保险，当出现突发事情时，及时与家人朋友、当地领事馆和保险公司取得联系并寻求帮助。”

应更多关注产品质量和服务

“我经常带爸妈一起出国旅游，之前也购买过一些旅游保险，觉得这是给自己和家人都增加一份保障，但是买这类保险时具体有哪些注意事项，我还真的不是特别清楚。”刚从德国旅游回国的石小姐向记者表示。

针对石小姐所提出的困惑，平安产险相关工作人员建议消费者在选择境外旅游保险时，侧重点应该更多地放在产品质量和服务上，而非盲目地根据价格进行选择。“在产品保障方面，消费者应该有意识的针对自己行程安排中的风险点进行产品筛选，可以通过产品页面或客服确认该风险点是否被覆盖，这样自己旅游时也更安心。更重要的则是产品的服务，即购买保险救援覆盖的医疗网点是否够多够广、能否提供中文服务、能否提供24×7全年无休不间断的救援服务，以及事后理赔的效率都是考虑购买相关保险产品的核心因子。所以我们建议客户选择大公司产品，因为他们具备更强的救援和理赔实力。现在国内的保险公司也都使用国际老牌的救援团队，在产品设计上更贴近国人的需求，理赔、服务上也更本地化、更便捷。”

除了产品的选择外，消费者在选择境外旅游保险时，还需注意以下几点：被保险人的姓名、证件信息、旅游地等信息要如实填写，这样能够方便保险公司进行更快捷的救援和理赔；如旅游目的地不是主流旅游国家，建议市民仔细确认该目的地是否被所选的保险产品覆盖；救援电话请务必保存并随时携带，以备不时之需；此外，尽量寻找到一些能够与客服在线沟通的渠道，比如保险公司的微信公众号，这样一方面可以更简单、快速地查询保单信息，另一方面如果出了问题，也能够在第一时间与保险公司进行沟通。