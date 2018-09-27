警方通报“9·21”交通事故初步调查结果-738路司机错把电门当刹车

见习记者 荣思嘉

晨报讯 9月21日8时33分许，一辆公交车在南京西路陕西北路路口撞倒路人，造成2人死亡1人受伤。昨天，上海市公安局交警总队联合市交通委召开本市公交企业交通安全警示约谈会，会上通报了该事故的初步调查结果。

据静安交警支队通报，9月21日8时33分许,钱某驾驶牌号为“沪DP0586”的公交738路大客车沿陕西北路由北向南驶至南京西路北约30米处，在右起第一根机动车道内停车上下客，适有邱某驾驶牌号为“沪A 33785D”的公交955路新能源公交车同向行驶至钱某所驾车辆左侧，未紧靠公交站点，在第二根机动车道内停车上下客，三名行人(两女一男)在途经钱某所驾车辆车头前方时，钱某驾车起步，撞倒三名行人，事故致二名女性行人死亡，一名男性行人受伤。

事发后，邱某未停车报警，驾驶955路公交车驶离事故现场。

据通报，事发时，肇事的738路公交车驾驶员钱某靠站后，拉手闸停车，但未挂空挡。35秒后松开手闸，车辆起步行驶。此后11秒，车辆处于加速状态。期间，起步后约1秒，与行人发生碰撞，此时，驾驶员未采取制动措施。碰撞行人约10秒后，车辆开始制动，约1秒后，车辆停止。停车后5秒，制动灯熄灭。

另据肇事的738路公交车所属的巴士三汽公司相关负责人表示，事发时驾驶员钱某错把电门（新能源车）当刹车。

目前，涉事的738路公交车司机钱某、955路公交车司机邱某均因交通肇事罪被依法刑事拘留。事故原因正在进一步调查中。