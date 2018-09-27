相关新闻 交警总队联合市交通委约谈公交企业-今年公交车事故起数上升

见习记者 荣思嘉 通讯员 李 根

晨报讯 昨天，市公安局交警总队联合市交通委召开本市公交企业交通安全警示约谈会，进一步加强本市公交交通安全管理工作，督促公交企业严格落实交通安全主体责任。

记者从会上获悉，今年以来，全市各类道路交通事故数下降10%，事故死亡人数也稳中有降。但公交车事故死亡人数同比持平，事故起数更是不降反升，上升9.1%，百车事故率为 24起/百车，万车死亡率为18人/万车。其中，百车事故率高于公交行业平均水平的企业分别是上海松江公共交通有限公司（45起/百车）、上海巴士第三公共交通有限公司（28起/百车）、上海巴士第二公共交通有限公司（28起/百车）、上海巴士第五公共交通有限公司（27起/百车）、上海嘉定公共交通有限公司（26起/百车）、上海巴士第一公共交通有限公司（25起/百车）、上海奉贤巴士公共交通有限公司（25起/百车）。

同时，共有14家公交客运企业所属车辆发生致人死亡交通事故。在已经作出责任认定的25起事故中，需要承担责任的事故有22起，占比达到88%。

在交通违法查处方面，今年以来，本市公安交警部门查获公交车车均违法率为0.6起/车。在现场查获的违法中，违法鸣号、变道影响其他车辆行驶、违反禁止标线指示、人行道不停车让行的违法行为占比靠前，分别为11.5%、9.9%、4.3%、2.6%；“电子警察”查获的违法中，违反禁止标线指示、不按规定停车、人行道不停车让行、违反交通信号灯通行的违法行为占比靠前，分别为 32.1%、12.7%、8.6%、6.6%。其中，车均违法率高于公交行业平均水平的企业分别是上海巴士第一公共交通有限公司（0.8起/车）、上海巴士第三公共交通有限公司（0.7起/车），上海巴士第四公交、第二公交、第五公交有限公司均为0.6起/车。

此外，违法数排名靠前的车辆及所属企业分别为：上海嘉定公共交通有限公司名下牌号为沪DS9763的公交车，查获违法20起；上海巴士第三公共交通有限公司名下牌号为沪D92997的公交车，查获违法16起；上海巴士第二公共交通有限公司名下牌号为沪D87723的公交车，查获违法15起。