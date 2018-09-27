携程亲子园案开庭八名被告当庭认罪

晨报记者李东华报道 昨天，上海市长宁区人民法院依法公开开庭审理被告人郑某、梁某、吴某、廖某霞、唐某、周某兰、沈某霞、嵇某犯虐待被看护人罪一案。

公诉机关指控：郑某系携程亲子园实际负责人，梁某、吴某、廖某霞、唐某、周某兰、沈某霞、嵇某系携程亲子园云朵班、彩虹班老师、保育员。2017年8月至11月案发，梁某、吴某、廖某霞、唐某、周某兰、沈某霞、嵇某在看护云朵班、彩虹班幼儿期间，采用以芥末涂抹或让幼儿闻嗅、持芥末恐吓、喷洒液体等方式进行管教，且有推搡、拉扯、拍打幼儿行为。2017年8月底，郑某明知云朵班、彩虹班工作人员对幼儿使用芥末，不仅不予制止，还多次要求对幼儿“做规矩”，并提醒注意回避监控。公诉机关认为，被告人梁某、吴某、廖某霞、唐某、周某兰、沈某霞、嵇某对看护的幼儿进行虐待，情节恶劣，被告人郑某作为负责人，明知工作人员有虐待行为而默许、纵容，八名被告人的行为均构成虐待被看护人罪。本案系共同犯罪。廖某霞、嵇某系自首，可从轻处罚。梁某、吴某、唐某、周某兰、沈某霞有坦白情节，可从轻处罚。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，控辩双方对事实证据充分发表了意见，八名被告人进行了最后陈述，均当庭表示认罪悔罪，向被害人家属和社会致以诚恳的道歉，并表示愿意接受法律的处罚。

本案将择期宣判。