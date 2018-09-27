韩国总统和日本首相在美国纽约出席联合国大会期间会晤-文在寅向安倍传话：金正恩愿意对话

胡若愚 （新华社专特稿）

韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三25日在美国纽约出席联合国大会期间会晤。青瓦台披露，文在寅告诉安倍，朝鲜最高领导人金正恩愿意在“恰当的时候”与日方直接对话，探索改善关系。

安倍当天在联大一般性辩论发言中说，为解决阻碍日朝关系正常化的“绑架问题”，他愿意与金正恩“面对面”。

文在寅替安倍捎口信

文在寅向安倍介绍上周在朝鲜首都平壤与金正恩的会晤。他说，日朝关系改善将进一步促进朝鲜无核化进程，“构建朝鲜半岛和平机制的进程中，朝日关系正常化必不可少。我将积极支持和配合，促成朝日首脑会晤举行”。

一名日本政府高级官员说，文在寅告诉安倍，他向金正恩转达安倍关于所谓朝鲜“绑架”日本人问题的口信。韩联社援引文在寅的话报道，平壤会晤三次提到需要解决“绑架问题”，以谋求改善朝日关系并推进双边对话。

日方高官说，安倍在平壤会晤前拜托文在寅向金正恩转告解决“绑架问题”的重要性和安倍对日朝关系的想法。日本共同社报道，具体内容可能涉及力争让绑架受害者早日回国，依据2002年《日朝平壤宣言》清算不幸的过去，实现邦交正常化。

安倍这次没提对朝施压

安倍当天在联大一般性辩论发言时再次提到，决心与金正恩会晤。“为解决绑架问题，我同样准备打破与朝鲜互不信任的藩篱，开创新起点，与金正恩委员长面对面会晤。”

他同时重申日方立场，即日朝恢复外交关系的前提是朝方解决“绑架问题”以及核武器和导弹问题。

朝鲜2002年承认上世纪七八十年代绑架多名日本人，送回5名遭绑架日本公民并移交一些遗骸遗物。日方要求朝方说明更多失踪日本人的下落，朝方坚称“绑架问题”已解决。

共同社注意到，与一年前在联大的发言相比，安倍这次没有提及需要对朝方施压。

朝鲜要求日本道歉赔偿

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》26日再次向日方隔空喊话，要求日方就殖民统治罪行道歉和赔偿。

“我们的人民哪怕一刻也没有忘记日本过去犯下的罪行，”《劳动新闻》一篇文章说，“不对过去罪行悔悟、道歉和赔偿，日本就无法在国际社会自信地生存。”

在韩联社看来，朝鲜媒体一直要求日本首先彻底弥补1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间的罪行并赔偿。

法新社分析，如果日朝举行首脑会晤，朝方肯定会提出这一要求。除了道义上要求日本承担责任，朝方希望日方提供资金，协助朝方发展经济。

安倍25日在联大发言时说，朝鲜自然和劳动力资源丰富，“为释放朝鲜的潜力，日方将不吝提供助力”。依共同社解读，安倍承诺在邦交正常化后对朝提供经济援助。

朝鲜外务相李勇浩当天下午飞抵纽约，定于29日在联大一般性辩论中发言。正在纽约的日本外务大臣河野太郎24日暗示，可能会与李勇浩接触。