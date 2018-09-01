印度要为5亿人提供免费医疗？-“莫迪医疗”启动遭质疑，被指是为大选拉票

晨报记者 徐惠芬 综合报道

印度总理莫迪正式启动了“莫迪医疗”，由于该医疗规模庞大，计划为大约5亿印度人提供免费医疗，在全球范围内引起了关注。不过，质疑声也随之而来，莫迪政府有能力为这个庞大的医疗计划买单吗？明年上半年印度即将举行全国大选，这是不是只是一个选举噱头？

为1亿家庭提供免费医疗

美国有线电视新闻网25日报道时，将“莫迪医疗”称为“全球最大的医疗项目”。

莫迪是在23日正式宣布启动这个医疗计划的，这个雄心勃勃的医疗项目旨在为1亿个穷苦家庭提供免费医疗，政府将为他们提供每年最多高达50万卢比(约合5万元人民币)的医疗保障服务。项目覆盖总人口预计在5亿左右，占印度40%左右的人口。

莫迪称，这个规模空前的项目，受益人数几乎与欧盟所有国家人口总和相当，“显示了我们打造健康印度不可动摇的决心”。

根据世界银行的数字，2014年，印度人均医疗花费为267美元，如果“莫迪医疗”能按所计划的那样开展的话，这意味着相当一部分印度人每年看病都不用自己掏钱了。

被批开了张空头支票

虽然这个“莫迪医疗”看上去很美，不过质疑声也随之涌来。批评意见指出，这只是莫迪开出的一张空头支票，因为政府根本就没有能力为5亿印度人提供免费医疗。

美国有线电视新闻网25日援引知名经济研究机构“凯投宏观”的分析称，“莫迪医疗”的基金规模十分小，每年只拨款2000亿印度卢比，只占国内生产总值的0.2%，“我们怀疑‘莫迪医疗’是否能产生足够的影响力。”

据估计，“莫迪医疗”若要全面开展，需要7800亿美元，对于印度经济来说，这无疑是庞大的一个数字。

此外，专家指出，“莫迪医疗”的开展还需要大量受过培训的医生，但缺医生本来就是印度国内面临的一大难题。

只是一种选举的噱头？

印度反对党也对“莫迪医疗”予以抨击，称这是莫迪为明年举行的大选拉票，为的是圈住中底层选民的选票。

一名国大党籍前议员24日接受英国《卫报》采访时就称，所谓“莫迪医疗”不过是一种选举的噱头，是个骗局罢了。

目前，包括泰伦加纳、奥里萨邦、喀拉拉邦等5个地区，都选择不加入“莫迪医疗”项目计划，称担心该项目所涉及的基础建设、资金以及可能的腐败问题。这5个地区都不归莫迪所在的印度人民党的控制。

自2014年上台以来，莫迪领导的印度人民党不断壮大，相继在多个邦的选举中获胜。去年，印度人民党还在素有大选“风向标”之称的北方邦地方选举中取得绝大多数席位。

分析普遍认为，此次“莫迪医疗”启动，很可能将进一步增加莫迪和印度人民党在2019年大选中获胜的机会。