海底捞上市，市值一度破千亿港元-超过百胜中国，成我国上市餐饮第一股

晨报记者 林劲榆

昨天，海底捞（6862.HK）在港交所上市，开盘大涨近6%，市值 996亿港元，逼近1000亿港元大关，甚至超过了百胜中国。海底捞因此成为我国上市餐饮第一股，此前在A股和港股上市的9家国内餐饮企业中，市值过百亿的也仅有呷哺一家。

中国餐饮第一股浮出水面

上市首日，海底捞股价走势可谓高开低走。海底捞昨天开盘价为18.8港元/股，较 17.8港元/股发行价上浮5.6%。盘初涨幅不断扩大，股价一度涨10%，市值破千亿港元，此后涨幅收窄，更是几度触及招股价，险些破发，截至收盘，海底捞涨0.11%，报价17.82港元，最新市值944亿港元。

根据海底捞9月24日公布的配售结果，此次全球发售4.25亿股，其中香港发售3820.8万股，国际发售3.86亿股，发行价每股17.8港元，每手1000股，申购一手需1.78万港元，成为香港史上入场门槛最高的新股。

此前，海底捞曾透露，已从5家基石投资者手中获得3.75亿美元，占到IPO发行规模的40%，分析称高于常规水平。其中，高瓴资本和景林资产管理公司分别承诺投资9000万美元，摩根士丹利亚洲和摩根士丹利投资公司将共同持有价值8000万美元的股份，Snow Lake和W ard Ferry将分别投资8000万美元和3500万美元。

据悉，国家主权财富基金中投、新加坡主权财富基金GIC、挪威央行、瑞银、富达和野村等著名机构都参与了海底捞的此次认购。海底捞成功实现了9.63亿美元的融资目标，并成为今年香港第5大IPO，仅次于中国铁塔（0788.HK）、小米、美团点评和平安好医生（1833.HK）。对于一家餐饮企业，这是相当罕见的表现。

海底捞股东代表苟轶群在港交所现场表示，上市是海底捞一个新起点，他们将借力资本市场，在门店扩展、服务升级、新品研新技术运用等方面加大投入，为顾客带来更好的消费体验。海底捞公告称，上市融资所得款项约60.0%用于为部分扩充计划提供资金；约20.0%用于开发及实施新技术；约15.0%用于偿还贷款融资；约5.0%用作公司的营运资金及作一般企业用途。

张勇夫妇跻身顶级富豪

随着海底捞登陆资本市场，创始人张勇夫妇身价倍增，跻身国内顶级富豪之列。

据了解，目前张勇、舒萍夫妇持有海底捞62.7%股份，如果按照120亿美元的市值计算，两个人的身价大约可以达到75亿美元，如果折合成人民币，张勇夫妇的身价大约是516亿元人民币。如果按照福布斯2018中国富豪榜榜单来看，75亿美元的身价可以排在中国富豪榜24位。而在去年的时候，根据2017年胡润榜单，张勇、舒萍夫妇的财富只有50亿元人民币，在富豪榜上排名第825位。

除了海底捞，张勇夫妇还有众多其他产业。W ind数据显示，就在海底捞上市同一日，张勇旗下为海底捞提供火锅底料的上市公司颐海国际以19.32港元/股高开，不过随后股价回落，最低触及17.8港元/股，总市值达192.6亿港元。

2016年12月，用友与海底捞集团旗下的上海海悦投资管理有限公司（以下简称海悦投资）发起成立红火台餐饮云服务有限公司，主要做餐饮企业信息化与互联网餐饮服务，张勇担任副董事长。海悦投资也是安徽讯飞至悦科技有限公司的股东，持有41.3%的股份，讯飞智元信息科技有限公司持有另外的51.7%，讯飞智元信息科技有限公司是科大讯飞的全资子公司。

另外，海底捞也是云锋基金的大股东之一。在海底捞底料公司颐海国际冲刺IPO时，马云旗下的云峰基金占股6%。

同时，张勇在教育、娱乐方面也有涉足，分别成立了成都海途教育、简阳市悦海游乐等全资子公司，在商业地产领域，简阳市海底捞总部经济及中央商务区项目也已进入全面装修阶段。