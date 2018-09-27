酒店客服经历台风“山竹”大考携程获媒体和用户点赞

左启超

9月24日是中秋节，这一天对于携程客服们来说依旧是工作日，甚至比平时更加忙碌。节假日意味着更多的携程用户在旅途中，也将会有更多的用户打进客服电话寻求帮助。

在此之前，携程客服们才经历了一场“大考”。就在这个月，超强台风山竹来袭，造成多地航班取消，旅客的出行也深受影响。

超强台风山竹对香港造成了严重破坏，大量树木倾倒、道路水浸，铁路及巴士无法营运。9月15日，携程酒店客服姜秀丽接到一位客人的电话，称因为山竹的原因，需要提前回程，但是酒店不同意免费退订。

“酒店的态度很强硬，尽管是台风的原因退订，但仍然拒绝免费取消。这位客人是携程的老会员，对我们这次的事件处理抱着很大的希望，一直希望我们能给一个满意的处理结果。”姜秀丽在多番与酒店沟通无果后，为客人申请了补偿，由携程承担损失。

“对于工号615848客服的处理情况，我们表示认可和满意，能站在客户的角度，考虑客户对携程网的信任，给予适当的补偿，拉回一个客户的心。我们也会继续用携程网为我们出行的首选。”当天晚上，携程收到了客人的表扬信。

这个9月，携程酒店客服张宁收获了来自电台主持人和客人的诸多称赞。

“本来违约在我，但携程还是尽力帮我多次协调，真的很满意，非常感谢携程。”13日，携程用户孙先生打入“渠成热线”表扬携程的服务。

月初，孙先生因故未能入住所预订的一家酒店，并错过了免费取消或者修改的时间，无法免费退订。之后，孙先生电话携程，希望携程与酒店协调，免费取消订单。“我们愿意主动为客人提供帮助。虽然最终与酒店协调的结果不如人意，但能让客人感受到我们处理的诚意。最终，我向孙先生提供了用情感补偿帮助其减少酒店退订损失的方案，虽然他说不需要携程帮他承担损失，但这个方案会一直为他保留。”孙宁说。

“孙先生和携程做得都很漂亮。”主持人渠成在节目中说。

“以客户为中心”是携程客服的信条。“从19年前创立携程开始，就将客户服务写入我们的基因。”携程CEO孙洁说，“我们为我们有业内一流的服务质量而骄傲，也为我们有一半以上的员工致力于客户服务岗位而自豪。”