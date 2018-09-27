A股权重被调高超级品牌股大涨

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市再次放量上涨，盘中银行、保险、超跌股、物流、超级品牌等板块一马当先，尾盘有所回落，但沪市还是收复了2800点，最后报收2806点，涨幅0.92%。总体上大盘呈现普涨态势。

M SCIA股因子或增两成

日前，作为全球领先的基于研究的指数和分析工具提供商，M SCI宣布就“进一步提高A股在M SCI指数中的权重”这项议题展开咨询。

今年9月1日，A股进入纳入M SCI新兴市场指数的第二阶段，A股的纳入因子从6月初步纳入的2.5%提高至5%，另外还有10只A股将以5%的纳入因子新加入，使得纳入M SCI的A股增加至236只，合计占M SCI新兴市场指数权重的0.75%。

机构研究数据显示，目前A股中外资占自由流通市值比例约为6%，仍然远低于日本、韩国等，未来外资在A股中占比有望进一步提升。参考亚洲其他地区的历史经验，在外资持股占比提升过程中，大盘蓝筹股代表的行业龙头始终表现较好。

多家钛白粉企业提价

近期，多家钛白粉企业宣布涨价，涨价幅度在300元-500元/吨不等。据慧聪化工网披露，9月20日，广西金茂钛业发布最新调价函，由于原辅材料价格不断攀升，自9月25日起，旗下钛白粉售价统一上调500元/吨。同日，攀枝花钛海科技发布最新调价函，由于生产成本大幅增加，即日起上调钛白粉售价，内贸上调500元/吨，外贸上调80美元/吨。湖南大玉兔化工有限公司也宣布，自9月20日起，公司钛白粉销售价格上调300元/吨。

或进入强势整理状态

大盘经过连续上攻之后，指数迎来重新的蓄势整理，看似成交萎缩，追涨谨慎，但相信有上周两根大阳保驾，市场并无杀跌动能，目前市场反弹趋势是健康的，个股全面开花。股指不但接连突破上方多处压力位，显示上攻动力较强，而且，现在资金主要是围绕大消费领域和权重蓝筹展开反弹行情，那能够撬动这些超级航母板块的资金自然不是小散户，而大资金入场，没有相当的获利空间和赚钱效应他们是不会轻易拉升手里股票的。这里的一个外部背景就是，为了争夺世界上前三大市值之一的A股市场，以及利用A股大幅下挫后的估值优势，全球前两大指数编制公司富时和明晟“打”起来了。外资的加快入市，给了A股公司继续上行的动力。

技术上，昨日大盘留下一根较长上影线的阳线，尾盘“二八”分化明显，不少个股的分时有回落迹象，所以估计长假前，很多个股将进入强势整理状态。