操盘工作室-看穿式监管

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为深入推进依法全面从严监管，充分发挥证券交易所一线监管职能，促进境内外交易所之间的交流合作，日前，由深沪交易所共同主办的2018年度证券交易所一线监管国际研讨会在深交所召开。证监会副主席李超在会上表示，证监会将继续按照市场化、法治化、国际化的方向，以更大的力度推进资本市场改革开放，扩大境内外合作。

李超表示，一年前，我们在上海会议上对加强证券交易所一线监管达成了广泛共识。尽管各国的国情、市场结构、监管体制差异较大，但都普遍重视一线监管。本次研讨会以“一线监管的基础建设”为主题，正是基于这个考虑。

李超称，去年以来，中国证监会采取一系列举措，加强一线监管基础建设。第一，推进看穿式监管。中国的证券账户是直接持有，一人一码，集中存管，为一线监管提供了基础支撑。值得一提的是，在中国内地与香港的共同努力下，沪深港通北向看穿机制即将实施，通过为北向投资者配发识别码，实现了看穿式监管与间接持有体系的对接。

“什么叫看穿式监管，过去没有这个提法，这是啥意思？”娇娇问。近年来，她已经听过好几次这样的说法，但不明白其中的含义。

“所谓看穿式监管，简而言之，就是指监管部门可以‘看穿’投资者的证券账户，清楚掌握每一个账户的情况。看穿式监管是建立在股票直接持有制度基础上的：目前A股市场交易是以看穿式证券账户体系为基础的，证券交易所和登记结算公司拥有所有投资者的一级账户信息。在该模式下，每一笔A股交易申报均应包括投资者的证券账户信息，交易所可以穿透券商实时对投资者交易指令做前端检查，并能够实时发现投资者持仓违规信息。也就是说，一旦发现交易异动，交易所就可以看到交易席位具体的投资者。但是沪港通开通3年多以来，有人借助在香港开设的账户，做违法勾当，企图逃避打击，如今完善了看穿式监管，就是堵住漏洞，不让损害投资者利益的事情发生。”高智说。目前两地证监会针对互联互通的投资者识别码的大纲已经达成共识，已形成互联互通北向交易（沪股通和深股通）看穿式监管的具体方案。

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