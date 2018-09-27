投资者可以通过哪些渠道买基金

见习记者 王禹心

本月大盘在2700点左右徘徊，经过这段时间的市场表现，多位业内人士和机构分析目前市场已处于底部区域，未来很可能会出现反弹走势，那么此时投资将会获得更多便宜的筹码。

对于大多刚接触投资的人群来说，投资股票可能风险系数过高，对资金的要求也有门槛。而小白人群开始接触投资，可以先从基金开始，基金通过不同类型投资标的的组合降低了投资单一股票的风险，那么在哪些渠道可以购买到基金呢？

直销渠道申购具有“单一”性

购买基金分为直销渠道和代销渠道，直销渠道就是基金公司自己的平台——基金公司官网、官方App等，有一些基金公司的官方微信公众号上也可以进行申购。例如刚毕业的方方想在市场低点的时候，买入兴全沪深300指数型基金，那么可以登录兴全基金官网、关注兴全Funds微信公众号，或下载兴全基金官方App，这些都是该只基金的直销渠道，方方只需要绑定银行卡，在该基金公司注册一个账户就可以进行申购了。

在直销渠道认/申购的优势就是，如果投资者想买某一家基金公司的产品，直销渠道产品种类最为齐全。以前段时间华夏推出的养老目标日期基金为例，在其认购期内只能通过基金公司的直销渠道购买，其他渠道则买不到。

其次，通过基金公司的直销渠道，投资者在具体认/申购时可以选择不同的银行卡进行支付，因为不同银行和基金公司合作，其认/申购费率折扣程度不一。

然而，在直销渠道购买基金也有局限，注册一家基金公司的账户，那么就只能买该基金公司的产品，不免有些单一。投资者如果想买其他基金公司的产品，那么就要在其官方渠道重复注册账户、绑定银行卡等操作。

代销渠道各有千秋

除了基金公司本身的直销渠道外，投资者购买基金最主要的还是通过代销渠道。代销渠道又分为券商、银行和其他第三方代销机构。

首先来说一下券商，券商有很多，像长江证券、长城证券、国金证券等都属于券商。投资者若通过券商的渠道申购基金，首先需要开通一个证券账户，既可以在线上进行开户，也可以去券商的线下营业厅完成开户，每个投资者最多可以拥有三个证券账户。

开户完成之后，相应的券商都有自己的官方App，投资者可以在其App内进行基金的申购，不同基金公司的各个产品基本都可以找到，种类较齐全。此外，通过券商的渠道，只要开通了证券账户，不仅可以买基金还可以买股票。

对于投资者来说，唯一可能花些时间的就是证券账户的开通，像参加工作多年的老马对记者说，他上周去券商的线下营业厅开户，结果因为身份证拍摄过程中有些发光，以致于提交的照片正面不清晰，导致第一次开户审核失败，不得不再提交一次申请。

除券商渠道外，目前基金销售最主力的渠道还属银行。据各家银行的半年报显示，今年上半年招商银行在基金代销领域成绩突出，代理基金销售额达4898.37亿元，同比上涨52.17%，领先其他代销机构。

作为投资者，可以在银行的线下营业厅进行基金的申购，例如今年6月份战略配售基金发行火爆时，就有很多投资者在银行的营业厅进行认购。但记者此前也探访过多家银行，大多理财经理在介绍产品时，都会直接推荐其官方App，因为App内几乎囊括了该银行的理财产品，其中就包括代销的基金。在具体的App内，每家银行界面都有所差异，大多情况下在主菜单一栏，投资者可以直接看到“基金”的字样，总体来说便于查找。

近些年随着互联网的快速发展，投资者购买基金早已突破了传统的券商、银行等代销渠道。一些第三方基金代销机构也如雨后春笋般涌现，比如投资者可以通过腾讯理财通、东方财富旗下的天天基金等平台进行购买。不同平台间也有所差异。

通过腾讯理财通购买基金，只需打开微信，在底部菜单栏中点击“我”-“钱包”，即可看到理财通字样，点击进入就会有不同种类型的基金映入眼帘，投资者根据自己的风险偏好选择即可。通过理财通购买基金，好处就是方便。而局限的地方则是很多基金在微信上面买不到，可供选择的产品有限。

然而还有一类就是术业有专攻型，像前面提到的天天基金，投资者需要下载“天天基金”App或登录天天基金网的网站，基金种类非常齐全，各家基金公司的产品在上面几乎都能找到，还会有基金的相关数据和资讯供参考。对于投资零基础的小白人群来说，适应和熟悉软件则需要一些时间，这类平台上的客户更多的是有一定投资经验和基础的投资者。