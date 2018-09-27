养老目标基金开售，内部员工认购踊跃

见习记者 王禹心

原定于9月28日结束募集的中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（以下简称中欧预见养老目标日期2035），将提前一天结束募集，也就是说今天为该基金的最后一个募集日。

此前，华夏养老目标基金于9月中旬发布基金合同生效公告，公告显示，基金公司的内部员工认购份额超过四千万，占基金总份额比例的20.41%。其内部员工表示，养老目标基金募集阶段公司在内部开展了多次培训和讲座，该员工自己和其父母、妻弟都认购了本公司的养老目标基金。

提前结束募集期

截至目前，已经发行的养老目标基金的基金公司共有三家，分别是华夏基金、中欧基金和泰达宏利基金。本月20日，中欧基金发布公告称，旗下基金中欧预见养老目标日期2035的募集截止日，提前至9月27日，自9月28日（含当日）起，该基金不再接受投资者的认购申请。这较其原定的募集截止日9月28日提前一天。

无独有偶，早前华夏基金也于9月11日发布公告称，华夏养老目标日期2040的募集截止日为9月11日，较原定募集截止日提前约一周时间。该基金合同于9月13日生效，在募集期间内，华夏养老目标日期2040的净认购金额为211485239.81元，有效认购份额为211485239.81。

与华夏养老目标日期2040只能在直销渠道认购不同的是，中欧养老目标日期2035除了可以在其直销渠道认购外，还可以通过代销渠道进行认购。记者注意到，在9月25日，中欧养老目标日期2035，又新增了中国邮政储蓄银行、中泰证券、广发证券三个代销渠道，可谓是牟足了劲儿。而提前结束募集期，是因为该基金的发行已达到了预期。

中欧基金副总经理许欣也表示，公司对此次发行情况满意，“招商银行全国几乎所有的分行都参与了销售，参与度非常高；在互联网端，客户的参与也是非常踊跃，客户数、覆盖面都很不错。”

为此，记者也采访了泰达宏利基金，就泰达宏利泰和平衡养老目标基金是否也会提前结束募集，工作人员对记者表示，目前没有接到相关指令。

有业内人士认为，在当前市场低迷的情况下，很多新基金发行遇挫，募集失败的基金也不在少数，养老目标基金在此阶段提前结束募集实属不易。

有员工及亲属认购30余万

记者注意到，在这三家基金公司官网都设有养老专区，旨在对投资者进行养老投资教育。从相关信息得知，基金公司内部员工也都很积极地认购自家养老目标基金。第一只发行成功的养老目标日期基金——华夏养老目标日期2040，其基金合同生效公告显示，在募集期间内，有效认购份额为211485239.81，其中基金公司运用固有资金认购该基金超过五千万，占基金总份额的23.64%；基金公司内部员工认购份额超过四千万份，占基金总份额的20.41%。

此外，某基金公司内部员工向记者透露，自己也有买自家公司的养老目标基金，还带动了父母和妻弟一起认购，总的认购额大约在30万左右。在谈到认购养老目标基金时，他说：“身边同事买的人比较多，公司在内部组织过多次关于养老的培训，对养老目标基金了解更加全面了，而且我自己对养老的确是有需求”。

与上述一次性投资不同的是，另一家基金公司的员工也选择了认购自家养老目标基金，采用的是每月定投1000元。她对记者表示，过数十年后，有没有投过养老产品，退休后的生活品质会不一样，而且投资养老产品是一个持续的过程，所以选择定投是不错的。