成本不过5元的月饼你为何愿意花几十元买它

兴全基金 蒋寒尽

月饼可能是少有的“热量高、价格贵、但几乎人人都吃”的一种甜点了。市场上的月饼种类越来越多，价格也越来越贵，制作成本不过几元钱的月饼，单价却能卖到几十甚至上百元。为什么月饼可以自抬身价？

附加价值：吃的是“团圆”

从配料上来看，基本与馒头油条差不多，那为什么月饼可以做到如此昂贵？一个重要的原因在于月饼不只是食物这么简单，它还被赋予了特殊的涵义。中秋佳节，月饼象征着“幸福团圆”，一旦带上了这种附加价值，月饼的销售价格自然就可以高于制作成本了。

支付意愿：高心理价位

现代社会，月饼除了品尝，还承担了 “礼尚往来”功能，其使用价值从简单的“食用”拓展到了“社交和人情”。

根据微观经济学的理论，消费者最多愿意为某件商品支付多少价格，取决于该产品在其心中的价值量。月饼被赋予了送礼功能，购买者就会衡量其社交属性背后的人情价值，自然也会乐得其所的支付高额溢价。

品牌溢价：月饼界的奢侈品

中秋节来临，各类月饼厂家都推出了自己的产品，呈现在消费者眼前的月饼良莠不齐，价格差异悬殊，品牌溢价在其中起到了关键性的作用。

这几年，各类国际奢侈品企业也纷纷开始涉足“网红月饼”，这些奢侈品牌选择了在包装上各显神通，抓住中秋节令好一拨赚眼球。

此外，商家的营销策略也会影响到月饼的定价，很多高端月饼会在中秋节前推出“豪华限量版”，以达到“饥饿营销”的目的。

月饼券：食物证券化

最后要提的一个概念是“月饼券”。如果收到一盒月饼作为礼物，那处理办法要么是自己享用，或者转送给他人；如果收到的是月饼券，通过折价出售的方式可以实现资产变现，对于持有人来说这种流动性是非常有吸引力的。所以相对于直接送月饼，月饼券正越来越受到广大消费者的欢迎。

有读者可能会问，基于上述几点，生产月饼的厂商岂不是可以轻松赚取巨额利润？但问题在于这样的现象级好事并非天天有，否则就会有更多厂商涌入，月饼可能就会面临价格下跌的风险了。